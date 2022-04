Leicester vol vertrouwen richting PSV: ‘Ze krijgen gemakkelijk goals tegen'

Woensdag, 6 april 2022 om 15:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:31

Het vertrouwen bij Leicester City in aanloop naar het Conference League-duel met PSV van donderdagavond is groot. Manager Brendan Rodgers ziet dat de Eindhovenaren gemakkelijk goals tegen krijgen en hoopt dat zijn ploeg hier in het tweeluik van weet te profiteren. Timothy Castagne, die ook op de persconferentie van the Foxes aanwezig is, verwacht eveneens dat PSV defensief in de problemen kan komen.

“PSV is aanvallend sterk”, zo wordt Rodgers geciteerd door De Telegraaf. De gevaarlijkste spelers staan voorin met een goede spits en twee geweldige vleugelaanvallers. Gakpo is een groot talent op de linkerflank, waar hij naar binnen komt. Maar het is ook een team dat gemakkelijk goals tegen krijgt. Daar moeten wij gebruik van zien te maken. Ze spelen met een herkenbare stijl, zoals teams van Roger Schmidt dat altijd doen. Ik denk dat het een mooi gevecht kan worden.”

Castagne kan de woorden van zijn manager alleen maar beamen. “Teams uit Nederland spelen altijd goed verzorgd voetbal en willen graag hoog druk zetten”, zegt de rechtervleugelverdediger van Leicester. “Wat je wel ziet, is dat ze soms problemen in defensief opzicht hebben. We moeten kijken of we daar ons voordeel mee kunnen doen. ??PSV is een team met kwaliteitsspelers, dat wil voetballen en geen lange ballen speelt. Dat kan in ons voordeel werken als we erin slagen hen te pressen.”

Leicester kan zowel in de heenwedstrijd als tijdens de return niet beschikken over Jamie Vardy. De 35-jarige clubtopscorer moet het tweeluik aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Linksback Luke Thomas maakt daarentegen zijn rentree na een hamstringblessure. Castagne waakt voor onderschatting, maar heeft vertrouwen in eigen kunnen. “Omdat we van de Premier league zijn en zij van de Eredivisie denken sommige mensen dat het gemakkelijk gaat worden. Maar het is nog steeds een goede ploeg en zij doen het heel goed.