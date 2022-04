Arne Slot gaat één positie in basiselftal in ieder geval niet wijzigen

Woensdag, 6 april 2022 om 15:22 • Laatste update: 15:25

Arne Slot is voorlopig niet van plan om van keeper te wisselen. Doordat Justin Bijlow met een voetblessure uit de roulatie is, staat Ofir Marciano momenteel onder de lat bij Feyenoord. Met Valentin Cojocaru - tijdelijk overgenomen van het Oekraïense SK Dnipro-1 - is er de afgelopen weken een nieuwe keeper bijgekomen, maar Slot is op dit moment niet van plan om de Roemeen in de basiself te posteren.

“Hij is een goede keeper”, zegt Slot op de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League tegen Slavia Praag, die donderdagavond in De Kuip op het programma staat. “Maar je gaat niet op basis van de tegenstander de keeper wisselen. Ofir is op dit moment onze eerste keuze en dat zal hij voorlopig blijven, maar ik ben heel blij om te zien dat Valentin een prima indruk achterlaat. Dus mocht er met Ofir wat gebeuren, hebben we een ervaren keeper achter de hand. Voor de keeperspositie kijk je niet naar frisheid, de tegenstander of tactiek. Nee, daar zit wel vastigheid in en dan is Ofir voorlopig de eerste keuze.”

Een positie waar Slot een stuk minder stellig over is, is de spits. Cyriel Dessers was woensdag weliswaar aanwezig op de persconferentie, maar dat wil volgens Slot niet zeggen dat hij ook een basisplek zal hebben tegen Slavia Praag. De afgelopen weken kreeg de Belg in de punt van de aanval de voorkeur boven Bryan Linssen. “Het goede nieuws is dat we twee spitsen hebben die dusdanig presteren dat deze discussie constant op gang komt. Dat is heel prettig. Niet alleen voor mij, maar ook voor Feyenoord.”

“Als je het aantal goals optelt dat ze samen gemaakt hebben, is dat indrukwekkend. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om te vermelden hoe ze daar zelf mee omgaan. Tot op heden kreeg de teleurstelling nooit de overhand”, vervolgt Slot. De trainer van Feyenoord vindt dat Dessers en Linssen ‘heel dicht bij elkaar liggen’. “We komen nu in de beslissende fase van het seizoen. Dan kies ik ook vaak op basis van tegenstander, fitheid, vorm en mijn eigen gevoel.”

Slot kan donderdag geen beroep doen op Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Philippe Sandler. Laatstgenoemde heeft inmiddels wel weer meegetraind en is dus op de weg terug. Jens Toornstra is wel weer van de partij tegen de Tsjechen, tegen wie Feyenoord in de groepsfase niet verloor (2-1 in Rotterdam, 2-2 in Praag). Slavia Praag kent in aanloop naar het weerzien met Feyenoord de nodige personele problemen, daar trainer Jindrich Trpisovsky door de afwezigheid van Srdjan Plavsic, Oscar Dorley en Jan Boril geen echte linksback tot zijn beschikking heeft en vermoedelijk linksbuiten Peter Olayinka in de defensie moet posteren. Verder zijn ook Aiham Ousou, Lukas Masopust en Petr Sevcik afwezig.

“De spanning valt reuze mee. Ik heb er heel veel zin in. Hopelijk gaan we wéér een leuke wedstrijd spelen in een geweldige sfeer”, zo blikt Slot vooruit. “Voor mij is het bijzonder omdat het mijn eerste is als trainer. En voor de spelers ook. Voor de supporters en de club omdat het twintig jaar geleden is. Dan verwacht je dus een magische sfeer. Dat hebben we ook nodig, omdat in Praag het publiek ook vol achter de ploeg staat.”