‘Management Luis Sinisterra had ontmoeting met Franse club’

Woensdag, 6 april 2022 om 14:47 • Jordi Tomasowa

Lille OSC is zeer geïnteresseerd in de diensten van Luis Sinisterra, zo meldt Bertrand Latour. Volgens de journalist van L’Équipe heeft er al een ontmoeting plaatsgevonden tussen de regerend landskampioen en het management van de 22-jarige aanvaller van Feyenoord om een transfer te bespreken.

Latour meldt bovendien dat OGC Nice eveneens interesse heeft in de Colombiaanse vleugelaanvaller. Sinisterra is dit seizoen de grote blikvanger bij Feyenoord. Zo was hij al goed voor 19 treffers en 11 assists in 39 officiële wedstrijden. De vijfvoudig international van Colombia beschikt in De Kuip nog over een contract tot medio 2024, maar het is de verwachting dat de strijd om zijn handtekening binnenkort los zal barsten.

Corriere dello Sport maakte eind maart melding van de interesse van Napoli, terwijl de vleugelaanvaller volgens de Italiaanse krant ook op de radar van Arsenal, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen staat. Feyenoord zou naar verluidt tussen de tien en vijftien miljoen euro aan Sinisterra willen verdienen. De Colombiaan blonk vorige maand nog uit in de Conference League op bezoek bij Partizan Belgrado (2-5). Hij was in dit duel verantwoordelijk voor een schitterend doelpunt en twee assists aan namens de Rotterdamse bezoekers.

Feyenoord nam Sinisterra in de zomer van 2018 over van de Colombiaanse club Once Caldas. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan vijf invalbeurten in de Eredivisie. Een seizoen later, eerst onder leiding van Jaap Stam en daarna onder zijn opvolger Dick Advocaat, groeide Sinisterra uit tot een belangrijke kracht, totdat hij geblesseerd raakte. Een maand na zijn rentree, in januari 2021 ondertekende de aanvaller een nieuw contract tot de zomer van 2024. Vorig seizoen kwam hij tot 5 goals en 7 assists in 25 officiële wedstrijden.