‘Eredivisie zorgt voor twijfels over Ten Hag bij selectie én leiding van United’

Woensdag, 6 april 2022 om 13:59 • Laatste update: 14:06

Erik ten Hag heeft de clubleiding van Manchester United in het eerste gesprek nog niet volledig weten te overtuigen. The Independent schrijft dat er om meerdere redenen binnen de Engelse grootmacht getwijfeld wordt over de aanstelling van de huidige trainer van Ajax. Desondanks zou Ten Hag nog wel de favoriet zijn om na dit seizoen het stokje over te nemen van interim-manager Ralf Rangnick.

Ten Hag heeft tijdens zijn eerste gesprek volgens de Britse krant duidelijk gemaakt dat hij de job bij Manchester United ziet als een vijfjarig project. Het eerste dat de 53-jarige oefenmeester bij the Red Devils wil veranderen, is de fysieke gesteldheid van de selectie. Ten Hag zou hebben gezegd dat de selectie bij tijd en wijle ver af zit van ‘Champions League-vorm’, met name gelet op de fitheid. Ten Hag heeft reeds een lijst met mogelijke transferdoelwitten samengesteld, waarop ook enkele spelers van Ajax prijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is echter verre van vanzelfsprekend wanneer Ten Hag wordt aangesteld bij Manchester United spelers van Ajax zijn pad zullen volgen. The Independent schrijft dat Manchester United meer zorgvuldigheid zal betrachten met het aantrekken van spelers uit de Eredivisie, nadat Donny van de Beek en Memphis Depay eerder niet wisten te overtuigen na hun transfer vanuit Nederland naar Old Trafford. Dezelfde twijfels bestaan binnen Manchester United over Ten Hag zelf, gezien de mixed records van exponenten uit de Eredivisie.

Bovendien is er binnen de huidige selectie verdeeldheid over de achtergrond van Ten Hag. Hij zou de clubleiding van Manchester United ‘niet omver hebben geblazen’ en wordt per se als heel charismatisch beschouwd, zeker in vergelijking met zijn voornaamste concurrent Mauricio Pochettino. De huidige trainer van Paris Saint-Germain moet echter een stuk meer kosten dan Ten Hag: Ajax verlangt volgens The Independent minder dan vijf miljoen euro, terwijl Pochettino voor een bedrag van dertig miljoen euro moet worden losgeweekt.

Het leek er lang op dat Pochettino na dit seizoen zou worden ontslagen bij PSG na de mislukte Champions League-campagne. Zoals het er nu naar uitziet, gaan les Parisiens echter eerder afscheid nemen van sportief directeur Leonardo. Overigens is de clubleiding van Manchester United ook niet honderd procent overtuigd van de komst van Pochettino, die bij PSG nog een contract tot de zomer van 2023 heeft.