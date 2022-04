‘Feitelijk gezien behoor ik bij de beste vleugelaanvallers van de wereld’

Woensdag, 6 april 2022 om 13:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Arnaut Danjuma blaakt van het zelfvertrouwen in aanloop naar het Champions League-treffen van Villarreal met Bayern München. De 25-jarige aanvaller schaart zichzelf bij de beste vleugelaanvallers van de wereld en zijn goede eerste seizoen bij el Submarino Amarillo smaakt naar meer. “Om de beste te zijn moet je naar meer streven, en er is nog zoveel dat ik wil bereiken”, aldus Danjuma.

"Als we kijken naar wat ik dit seizoen heb gepresteerd, behoor ik feitelijk gezien tot de beste vleugelaanvallers ter wereld”, zegt Danjuma zelfverzekerd in gesprek met the Guardian,nadat hem gevraagd is of het zijn ambitie is om een van de grootste spelers ter wereld te worden. “Om de beste te zijn moet je naar meer streven, en er is nog zoveel dat ik wil bereiken. Ik heb fouten gemaakt, dus er is nog zoveel dat ik moet ontwikkelen. Ik denk dat ik op dit moment op een goede plek ben, 25 jaar en speel met Villarreal in de Champions League. We hebben een goed team en LaLiga is een geweldige competitie. Maar ik ben nog niet klaar. Het begint met in jezelf te geloven.”

Danjuma was dit seizoen al goed voor 14 doelpunten in 32 officiële wedstrijden voor Villarreal en het Nederlands elftal. De zesvoudig international van Oranje heeft ook een belangrijk aandeel gehad in het bereiken van de kwartfinale van de Champions League. Villarreal verzekerde zich van de knock-outfase van het miljardenbal dankzij een 2-3 zege op Atalanta, waarin Danjuma tweemaal trefzeker was. Hij werd de man van de wedstrijd tijdens de onterechte 2-0 nederlaag op bezoek bij Manchester United en was vorige maand verantwoordelijk voor de 0-3 vanaf de strafschopstip toen Villarreal in de achtste finales voor een stunt zorgde tegen Juventus.

De aanvaller maakte in september grote indruk in de Champions League op Old Trafford tegen United. “Ik heb er altijd al willen spelen”, laat Danjuma weten. “Je voelt gewoon de sfeer. Ik ben altijd een grote fan geweest van Cristiano Ronaldo, dus op hetzelfde veld spelen als hij was een grote motivatie. Hij is altijd een idool voor me geweest. Danjuma beseft dat er in het huidige voetbal meer wordt gevraagd van buitenspelers. “Vleugelaanvallers moeten nu meer bieden dan assists. "Je wilt doelpunten maken. Bij Bournemouth was ik topscorer en speelde ik als vleugelaanvaller. Je moet op meerdere manieren kunnen spelen. In LaLiga heb ik veel wedstrijden als spits gespeeld, omdat Emery denkt dat ik meer ben dan alleen een vleugelspeler.”