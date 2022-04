Ryan Gravenberch bereikt persoonlijk akkoord met Bayern München

Woensdag, 6 april 2022 om 12:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:37

Ryan Gravenberch heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Bayern München, zo meldt BILD. De voorwaarden waarmee de middenvelder van Ajax heeft ingestemd, zijn echter nog niet bekend. Volgens de Duitse sportkrant steggelen de partijen nog altijd over de transfersom, daar Ajax minimaal 35 miljoen euro wil zien. Bayern zit nog altijd op een totaalbedrag van 25 miljoen euro, inclusief bonussen.

Ajax gaf eerder al aan 35 miljoen euro te willen voor Gravenberch. De Amsterdammers gingen dan ook niet akkoord met het eerste bod dat werd gedaan door Bayern, ter waarde van in totaal 25 miljoen euro. 15 miljoen euro daarvan was een vast bedrag, de overige 10 miljoen euro was variabel en kon afhankelijk van bepaalde prestaties verdeeld over vele jaren verdiend worden door Ajax. Het vaste bedrag werd later verhoogd naar zeventien miljoen euro, waarmee Bayern Ajax in kleine stapjes tegemoetkomt.

Fabrizio Romano meldde eind maart al dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zouden komen over een langdurig contract. Gravenberch beschikt bij Ajax over een medio 2023 aflopend contract en moet komende zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek willen voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verliepen de gesprekken met Bayern.

Ook is Bayern nog altijd druk bezig met het vastleggen van Noussair Mazraoui. Sky Deutschland meldde vorige week dat de huidige koploper van de Bundesliga zich met een verbeterde aanbieding - die volgens Mundo Deportivo een jaarsalaris van tien miljoen euro bevatte - bij Mazraoui had gemeld. Dat is twee keer zoveel als Mazraoui volgens de laatste berichten van transfermarktexpert Romano kan verdienen in Barcelona en bovendien heeft de Duitse topclub hem benaderd door een direct telefoongesprek met directeur Oliver Kahn en trainer Julian Nagelsmann. Eerder werden ook AC Milan en Borussia Dortmund genoemd als twee clubs met nadrukkelijke belangstelling voor Mazraoui.