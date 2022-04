Jürgen Klopp prijst collega: ‘Hij is de beste trainer ter wereld’

Woensdag, 6 april 2022 om 11:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:58

Jürgen Klopp kijkt reikhalzend uit naar de kraker van zondag tussen Liverpool en Manchester City. De Duitse oefenmeester prijst zijn collega Josep Guardiola in aanloop naar het treffen in het Etihad Stadium. “Hij is de beste trainer ter wereld", aldus Klopp.

“Manchester City is uitzonderlijk, speelt uitstekend voetbal, en Josep Guardiola is de beste trainer ter wereld”, zegt Klopp tegenover BILD. “Manchester City analyseren is een mix van plezier en werk. Het is leuk om naar ze te kijken. Aan de andere kant gaat het erom manieren te vinden om tegen ze te spelen. Manieren die anderen nog niet hebben gevonden of niet vaak genoeg gevonden hebben.”

Liverpool kan dit seizoen in het beste geval vier prijzen winnen. Naast de Champions League is de ploeg in een verhitte strijd om het landskampioenschap met City verwikkeld. The Citizens hebben in de Premier League momenteel nog een voorsprong van één punt op Liverpool, waardoor de koppositie zondag op het spel staat. De ploeg van Klopp treft City ook in de halve finale van de FA Cup en heeft al beslag gelegd op de League Cup.

De Duitse oefenmeester is zich bewust van wat er de komende weken gevraagd gaat worden van zijn selectie. “Dit is een situatie waarvan we hebben gedroomd. Maar we weten allemaal dat één kleine misstap fataal kan zijn”, zei Klopp maandag op een persconferentie. “We moeten volwassenheid tonen. We hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we 1-0 voor stonden en nog als gekken gingen aanvallen. Ik heb zaterdag (tegen Watford red.) gezien dat we daarin stappen hebben gemaakt”, zo besloot de trainer van Liverpool.

Liverpool en City hebben beide ook goede papieren om de halve finale van de Champions League te bereiken. De ploeg van Guardiola boekte dinsdagavond in de kwartfinale een 1-0 zege op Atlético Madrid dankzij een goal van Kevin de Bruyne, terwijl the Reds met 1-3 wonnen op bezoek bij Benfica. De terugwedstrijden staan op woensdag 13 april op het programma.