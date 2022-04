De Vrij settelt met ex-zaakwaarnemer: verdediger krijgt miljoenen uitgekeerd

Woensdag, 6 april 2022 om 10:37 • Laatste update: 10:47

Stefan de Vrij krijgt 4,7 miljoen euro van zijn voormalig zaakwaarnemerskantoor Sports Entertainment Group (SEG). De rechtbank in Amsterdam kwam woensdagochtend tot dat oordeel. De Vrij had SEG aangeklaagd omdat het volgens de verdediger miljoenen in eigen zak had gestoken bij zijn transfervrije overgang van Lazio naar Internazionale. De Oranje-international krijgt nu net iets minder dan de helft van het bedrag dat hij verlangde.

De dertigjarige verdediger eiste tijdens de rechtszaak in februari tien miljoen euro van zijn ex-belangenbehartigers vanwege vermeend dubbelspel in zijn transfer naar Internazionale. De zaak draait om de overstap die De Vrij in 2018 maakte van Lazio naar Inter. In mei vorig jaar schreef Follow the Money al dat De Vrij bij zijn overgang niet volledig is ingelicht door SEG. Uit onderzoek van het journalistieke platform bleek dat De Vrij in de veronderstelling was dat het makelaarskantoor hem vertegenwoordigde in de onderhandelingen, maar dat het kantoor in werkelijkheid enkel namens Inter handelde. De club betaalde 7,5 miljoen euro commissie aan SEG, zonder medeweten van De Vrij. De onenigheid leidde ertoe dat De Vrij brak met SEG en zich inmiddels zakelijk laat bijstaan door Mino Raiola, die overigens geen partij is in de rechtszaak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Vrij vindt dat SEG 'achter zijn rug om' gehandeld heeft, maar het bureau liet op de zitting in februari blijken zich van geen kwaad bewust te zijn. SEG beroept zich op het feit dat er geen overeenkomst was met De Vrij waarin stond dat het kantoor alleen de speler vertegenwoordigde: "Niet schriftelijk, niet mondeling en ook niet stilzwijgend." Volgens SEG is de verdediger wel degelijk op de hoogte gesteld dat het kantoor voor het werk als intermediair een flinke commissie zou gaan opstrijken. Tijdens de zitting bleek dat De Vrij dankzij zijn toptransfer de best betaalde verdediger in Italië werd. Hij strijkt bij Inter in vijf seizoenen netto 25 miljoen euro (bruto 37,5 miljoen euro) op. Dat is het vijfvoudige van zijn salaris bij Lazio.