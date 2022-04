Cody Gakpo won advies in bij Steven Bergwijn over Premier League

Woensdag, 6 april 2022 om 08:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:52

Cody Gakpo heeft navraag gedaan bij Steven Bergwijn over hoe het is om te spelen in de Premier League. De 22-jarige aanvaller van PSV, die in de concrete belangstelling van onder meer Arsenal staat, was naar eigen zeggen 'nieuwsgierig naar andere landen', zo vertelt hij in gesprek met The Sun. Met een overstap naar Arsenal zou Gakpo in de voetsporen van zijn jeugdvoorbeeld treden, die in het gesprek uitgebreid aan bod komt.

Afgelopen week meldde het Eindhovens Dagblad dat Arsenal zeer concrete interesse heeft om Gakpo over te nemen van PSV. De viervoudig international van het Nederlands elftal zou 'zeer gevleid zijn' en zou bovendien volop uitzicht hebben op speeltijd, met het oog op het WK in het najaar. Ook Bayern München - een van Gakpo's 'droomclubs' - heeft naar verluidt belangstelling; Liverpool, Barcelona en Manchester City zijn andere clubs die in de wandelgangen worden genoemd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij het Nederlands elftal probeerde Gakpo dan ook al informatie in te winnen over de Premier League bij collega-international Bergwijn, zo geeft hij toe tegenover The Sun. Bergwijn speelt al sinds begin 2020 voor Totttenham Hotspur. "Stevie doet het goed in de Premier League", zegt Gakpo, voordat hij ingaat op zijn eigen kwestie. "Hij heeft me advies gegeven over de competitie en me vertelt hoe het voelt om er te spelen. Ik was nieuwsgierig naar andere landen."

Gakpo volgt de Premier League al met grote bewondering, zo zegt hij. "Het is een big league. Virgil van Dijk speelt er voor Liverpool, dus ik hou ervan om naar hen te kijken." De vergelijking met de Eredivisie gaat vanwege het kwaliteitsverschil mank volgens de begeerde vleugelaanvaller. "We (de Eredivisie, red.) zijn niet dezelfde soort competitie, maar ik denk dat we naar de Premier League kijken en daarvan proberen te leren. Iedereen wil graag een keer in de Prem spelen."

Daarbij heeft Gakpo geen specifieke voorkeur voor een club. "Maar ik vind Arsenal wel erg tof", bekent hij. Een overstap naar de Londen zou Gakpo bovendien hetzelfde pad doen bewandelen als jeugdidool Thierry Henry. Henry, tegenwoordig assistent-coach bij België, maakte in zijn profcarrière furore bij the Gunners en speelde er uiteindelijk 376 duels, waarin hij 228 keer scoorde. "Ik keek op naar hem toen ik jong was", vertelt Gakpo, "omdat het een lange gast was die op de vleugel speelde."

PSV wil volgens het Eindhovens Dagblad een recordsom voor zijn topspeler, die boven de veertig miljoen moet liggen. De huidige nummer twee van de Eredivisie heeft de verkoop van Gakpo nodig om de financiële positie - die door corona aangetast is - te versterken. PSV moet in principe jaarlijks een of twee topspelers voor een hoog bedrag verkopen, hetgeen afgelopen zomer al lukte met Denzel Dumfries (Internazionale) en Donyell Malen (Borussia Dortmund). Gakpo ligt nog tot medio 2026 vast in Eindhoven en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een transferwaarde van 25 miljoen euro.