Van Bronckhorst overtuigd van ‘zijn’ Oranje-broekie: ‘Hij is klaar voor de stap’

Woensdag, 6 april 2022 om 08:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:36

Giovanni van Brcnckhorst denkt dat Tyrell Malacia klaar is voor een stap hogerop. De hoofdtrainer van Rangers zag zijn ex-pupil grote indruk maken in de oefeninterland tussen Nederland en Duitsland (1-1) en vindt sowieso dat de linksback het niveau bij zijn club Feyenoord begint te ontstijgen. Van Bronckhorst ziet een stukje van zichzelf terug in Malacia, die tot dusver exact hetzelfde pad als hijzelf bewandelde.

Van Bronckhorst liet Malacia in december 2017 debuteren in Feyenoord 1, in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli (2-1 winst). "Ik vind het wel leuk", zegt de oefenmeester in interview met Voetbal International. "Hij volgt de route die ik ook heb afgelegd: academie, Feyenoord 1 en dan is de stap naar het buitenland de volgende. Hij zit nu al lang bij Feyenoord, op een gegeven moment voel je dat de tijd rijp is. Dan ga je op een hoger niveau spelen met betere medespelers en pik je zelf aan op dat niveau."

De 106-voudig international van het Nederlands elftal denkt dat Malacia's ervaringen bij het nationale team het levende bewijs zijn van die stelling. De vleugelverdediger speelde voorbije interlandperiode zijn tweede en derde wedstrijd als A-international. Met name in het laatste duel met Duitsland - waarin hij als basisspeler begon - maakte hij indruk op Van Bronckhorst. "Als je zo tegen Duitsland kan spelen, kan je natuurlijk een hoger niveau aan. Dus als je mij vraagt of Tyrell klaar is voor een stap hogerop, zeg ik: honderd procent."

Club Brugge was afgelopen zomer nadrukkelijk in de markt voor Malacia. Het Laatste Nieuws maakte zelfs al melding van een persoonlijk akkoord met de Belgen, maar uiteindelijk liep het stuk op de transfersom. Feyenoord verlangde liefst elf miljoen voor zijn groeibriljant. Eind maart schreef Feyenoord Transfermarkt dat het Olympique Lyon van Peter Bosz plan zou zijn om twaalf miljoen neer te tellen voor Malacia komende zomer. Malacia, die nog tot medio 2024 vastligt in Rotterdam, geniet ook interesse van andere topclubs, zo bevestigt zaakwaarnemer Ali Dursun.