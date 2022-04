‘Als hij zich zo blijft ontwikkelen, wordt hij de beste Engelse speler ooit'

Woensdag, 6 april 2022 om 07:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:47

De Engelse analytici zijn lyrisch over het optreden van Phil Foden tegen Atlético Madrid dinsdag (1-0). De 21-jarige middenvelder van Manchester City mocht de laatste twintig minuten invallen van trainer Josep Guardiola en stond met een assist aan de basis van de enige treffer van Kevin de Bruyne. Bij BT Sport roemt oud-speler Joleon Lescott de enorme potentie van Foden, die volgens hem kan uitgroeien tot de beste Engelse voetballer aller tijden.

Vijftienvoudig Engels international Foden gaf nog geen twee minuten na zijn entree een listig steekballetje, waaruit collega De Bruyne de bevrijdende 1-0 kon binnentikken. Lescott, momenteel werkzaam bij de Onder 21 van the Three Lions, roemt het sterke optreden van Foden. "Ik heb het al eerder gezegd: als hij zich zo blijft ontwikkelen als hij nu doet, kan hij zonder twijfel de beste Engelse speler aller tijden worden."

GOAL! Het geduld van Manchester City wordt beloond. Invaller Phil Foden met de pass naar Kevin de Bruyne, die zuiver afrondt: 1-0. #UCL #MCIATM pic.twitter.com/i0FyvyuJ2D — VTBL ? (@vtbl) April 5, 2022

Collega-analist Rio Ferdinand, die tevens mooie woorden over had voor Foden, vraagt Lescott wat hem onderscheidt van de rest. "Zijn mentaliteit", antwoordt Lescott direct, die de jonge middenvelder daarop vergelijkt met Engels topscorer aller tijden Wayne Rooney. "Foden móét winnen. Je kan zien dat het pijn doet als hij niet wint. Hij is geobsedeerd." Lescott haalt een ervaring met Foden bij de Onder 21 van Engeland aan. "Hij móét zich gewoon verbeteren. We moesten de ballen bij het spelershotel gewoon weghalen, want je kon hem niet van het trainingsveld krijgen."

"Zijn gedachte is dan: Ik heb dit gedaan om me zo ver te krijgen, waarom zou ik stoppen?", vervolgt Lescott. "Hij doet het niet voor de accolades, hij doet het omdat hij er dol op is. Ook trainer Guardiola is niets anders dan lovend over zijn pupil, die op 21-jarige leeftijd al tot 159 duels (42 goals) voor City kwam. "Phil heeft iets speciaals. Zijn aandeel in de eerste stappen richting de overwinning was enorm. Hij was briljant." Foden kwam dit seizoen over alle competities vooralsnog tot 35 duels, waarin hij 11 keer scoorde en 9 assists verzorgde.