‘Bas Nijhuis-moment’ Van Dijk stevig onder de loep: ‘Hij speelt wel met vuur’

Woensdag, 6 april 2022 om 07:04 • Tom Rofekamp

De actie van Virgil van Dijk in het duel tussen Benfica en Liverpool dinsdag (1-3) maakt een hoop tongen los. De verdediger van the Reds leek in de 67ste minuut van het Champions League-treffen directe tegenstander Darwin Núñez vast te houden bij een 1-2 voorsprong. Zowel Portugese en Engelse media als Danny Blind denken mogelijk een penalty te hebben gezien, wat de actie van Van Dijk een absoluut sleutelmoment maakt voor het duel.

Núñez - beul van Ajax in de achtste finale van het miljoenenbal - dribbelde halverwege de tweede helft het strafschopgebied in en leek even bij het shirt te worden gepakt door Van Dijk. Scheidrechter Jesús Gil Manzano wuifde het voorval echter weg. Núñez baalde na afloop stevig van de beslissing. "Ik voelde een hand en ik viel", zei de spits. "Voor mij was het een penalty. Ik denk dat de scheidsrechter het niet heeft gezien."

De aanvaller van Benfica krijgt bijval van media uit zowel eigen land als het land van de opponent. "Heb je een penalty gemist?", schrijft de Portugese krant Record. A Bola vult aan: "De perceptie blijft dat het een onrechtmatige actie was van de reus Van Dijk." Sky Sports spreekt van een body check van de aanvoerder van het Nederlands elftal, die Núñez een strafschop 'had kunnen opleveren'.

Blind deelt de ietwat genuanceerde mening van de Engelse collega's. "Er zijn scheidsrechters die hem op de stip leggen, en er zijn ook scheidsrechters die dat niet doen", zegt de assistent-coach van Oranje bij Ziggo Sport. "Je hebt in Nederland Bas Nijhuis, die laat meer toe dan sommige anderen. Dan is het aan de VAR of hij het héél twijfelachtig vindt, of een béétje twijfelachtig." Blind laat het echter na om een keihard oordeel te vellen: "Ik vind het niet een honderd procent penalty, maar hij speelt wel met vuur."