Ronald Koeman volgt Louis van Gaal na WK op bij Oranje

Dinsdag, 5 april 2022 om 23:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:40

Ronald Koeman is per 1 januari 2023 de nieuwe bondscoach van Oranje, zo weet De Telegraaf dinsdagavond te onthullen. De momenteel clubloze trainer neemt dus kort na het WK in Qatar, dat wordt gehouden in november en december, het stokje over van Louis van Gaal. De KNVB moet de terugkeer van Koeman nog wel bevestigen, maar het staat vast dat alle partijen tot een akkoord zijn gekomen.

De KNVB klopte ruim twee weken geleden voor het eerst aan bij Koeman, die tussen 2018 en 2020 ook al de bondscoach was van het Nederlands elftal. Volgens De Telegraaf zijn enkele prominente internationals van Oranje al op de hoogte gebracht van de beslissing om weer in zee te gaan met de in oktober bij Barcelona ontslagen Koeman. Het is nu wachten op een officiële mededeling van de leiding van de KNVB wat betreft de aanstelling van de nieuwe technische staf.

Bronnen rondom het Nederlands elftal bevestigen aan De Telegraaf dat bij een groot deel van de spelersgroep van Oranje de wens leefde om Koeman terug te halen als opvolger van Van Gaal. Laatstgenoemde, die zondag wereldkundig maakte dat hij wordt behandeld voor prostaatkanker, liet in december al weten aan zijn spelers en de top van de KNVB dat hij na het WK in Qatar zal stoppen als bondscoach.

De mededeling van Van Gaal was voor de KNVB aanleiding om haast te maken met diens opvolging. Wat voor de aanstaande bondscoach pleit is dat spelers als Virgil van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum hem hoog hebben zitten en open stonden voor een hernieuwde samenwerking bij Oranje. Koeman haalde in zijn eerste periode als bondscoach de finale van de Nations League, terwijl daarnaast een ticket voor EURO 2020 in de wacht werd gesleept. Koeman maakte het uitgestelde EK overigens niet mee, omdat hij in augustus bij zijn droomclub Barcelona tekende.

Maandag werd duidelijk dat de KNVB Koeman ziet als stand-by-vervanger, mocht Van Gaal niet fit genoeg zijn om Oranje op het WK te coachen. Van Gaal beschikt met Danny Blind en Henk Fraser over twee assistenten die de benodigde diploma's hebben om eventueel als hoofdcoach van Oranje op te mogen treden op het WK, maar de KNVB ziet dat naar verluidt niet zitten. Blind en Fraser zouden niet 'de autoriteit' hebben om Oranje op een groot toernooi te leiden. Mocht Van Gaal niet fit genoeg zijn, dan zal Koeman dus voortijdig beginnen. De KNVB had de onderhandelingen reeds versneld en heeft Koeman naar nu blijkt dus definitief binnen.

Koeman wist overigens tot zondag ook niet dat Van Gaal ernstig ziek is. De in oktober bij Barcelona ontslagen coach sprak al met de voetbalbond over zijn nieuwe technische staf. Totdat Koeman in de zomer van 2020 plots bij Oranje vertrok waren Dwight Lodeweges en Ruud van Nistelrooij zijn assistenten bij het Nederlands elftal.