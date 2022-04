Liverpool met een been in halve finale na duel met twee gezichten

Dinsdag, 5 april 2022 om 22:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:19

Liverpool heeft de beste papieren om de halve finale in de Champions League te bereiken. The Reds wonnen voornamelijk door een zeer sterke en oppermachtige eerste helft met 1-3 van Benfica, in de vorige ronde nog te sterk voor Ajax. Ibrahima Konaté opende de score namens Liverpool, maar de centrumverdediger ging kort na rust in de fout bij de aansluitingstreffer van Darwin Núñez. Desondanks keert Liverpool met een zeer positief resultaat terug naar Engeland.

De vijfde overwinning op rij in Europa voor Liverpool, een evenaring van het record dat werd gevestigd tussen 1983 en 1984, kreeg gestalte in de eerste helft in Lissabon. In de negende minuut wist Sadio Mané met een fraaie hakbal Mohamed Salah te bereiken, maar de aanvaller van de bezoekers stuitte op doelman Odisseas Vlachodimos. Kort daarna ging Núñez net buiten de zestien te makkelijk naar de grond toen hij tegen een overtalsituatie kwam te staan. Núñez zocht constant de ruimte achter Konaté en Virgil van Dijk, al werd het voor de aanvaller gaandeweg de eerste helft steeds moeilijker om echt gevaar te stichten.

KONATÉ! ?? Liverpool opent de score tegen Benfica: 0-1! ?? The Reds hebben voortdurend de bal en slaan via een hoekschop toe ??#ZiggoSport #UCL #BENLIV pic.twitter.com/mirRmXc0hj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2022

Liverpool brak de ban in de zeventiende minuut. Een afgemeten hoekschop van Andrew Robertson vanaf links werd bij de tweede paal onberispelijk binnen gekopt door de mee opgekomen Konaté: 0-1. De 1.94 meter lange mandekker kreeg alle ruimte van de Benfica-defensie om raak te koppen. Wat volgde was een periode waarin de thuisclub alle moeite had om de aanvallen van Liverpool af te slaan, al schoot Éverton Soares nog wel in het zijnet in kansrijke positie. Een minuut later hield Vlachodimos de doorgebroken Luis Díaz vakkundig van scoren af. Tien minuten voor rust verdubbelde Liverpool de score. Een prachtige crosspass van Trent Alexander-Arnold kwam terecht bij Díaz, die de bal koppend opzij legde voor Mané: 0-2. In de slotfase van de boeiende eerste helft faalde Díaz nog een kans te benutten en stuitte de doorgebroken Salah op Vlachodimos na een schitterende pass van Alexander-Arnold.

Kort na de hervatting was de hoop terug bij Benfica, na een uiterst moeizame eerste helft. Rafa Silva gaf vanaf rechts een voorzet, die een beetje ongelukkig door de benen van Konaté ging. Bij d tweede paal stond Núñez klaar om de aansluitingstreffer te produceren: 1-2. Liverpool maakte in de beginfase een veel minder sterke indruk, waardoor Jürgen Klopp besloot in te grijpen na een uur spelen. Jordan Henderson loste Thiago Alcántara af op het middenveld. Ook Salah en Mané werden voortijdig naar de kant gehaald, met Roberto Firmino en Diogo Jota als hun vervangers. Núñez hoopte kort daarna een penalty te krijgen toen in het strafschopgebied in aanraking kwam met Van Dijk, maar de bal ging niet op de stip.

????????! Daar is Benfica uit het niets! ?? Ajax-beul Darwin Nunez komt vlak na rust met de aansluitingstreffer.. ??#ZiggoSport #UCL #BENLIV pic.twitter.com/dpcBMSFLad — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2022

Drie minuten voor tijd maakte Liverpool aan alle spanning een einde in Lissabon. De uitblinkende en onvermoeibare Díaz werd op perfecte wijze bediend door Naby Keïta, ging om Vlachodimos heen en schoot vervolgens raak vanuit een nog best moeilijke hoek: 1-3. Een flinke tegenvaller voor Benfica, dat na rust een veel betere indruk maakte op eigen veld. In de zeven minuten aan blessuretijd wist men geen tweede treffer te maken, terwijl invaller Jota nog dicht bij de 1-4 voor Liverpool was. Hierdoor is uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League heel dichtbij gekomen. De returnwedstrijd in de kwartfinale is op woensdag 13 april op Anfield.