Ronaldinho geïmponeerd: ‘Hij gaat geschiedenis schrijven bij Barcelona’

Dinsdag, 5 april 2022 om 21:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:50

Ronaldinho is zeer onder de indruk geraakt van Pedri, de pas negentienjarige middenvelder van Barcelona. Volgens de voormalig aanvaller van de Catalaanse grootmacht kan de spelmaker zelfs uitgroeien tot een levende legende van de club. Ronaldinho heeft daarnaast ook lovende woorden voor Xavi, die Barcelona na een stroeve seizoensstart weer in rustig vaarwater heeft gebracht.

"Hij is erg goed en beschikt over ontzettend veel kwaliteiten. Hij gaat hier geschiedenis schrijven", prijst Ronaldinho de nog jonge Pedri in een interview met Radio Marca. Het grote talent speelt volgend seizoen wellicht samen met Leeds United-aanvaller Raphinha, die nadrukkelijk wordt gevolgd door Barcelona. "Dat zou een goede aankoop zijn, want hij heeft veel kwaliteiten en iedereen kan zien waar hij toe in staat is. Ze zeiden eerst dat hij geen gouden toekomst zou hebben, maar hij is steeds beter gaan spelen en wordt daardoor steeds vaker geroemd."

Ronaldinho krijgt daarna de vraag welke spelers van de huidige generatie voetballers op hem lijken. "Er zijn veel spelers met dezelfde eigenschappen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi. Dat zijn de spelers die ik graag aan het werk zie tijdens wedstrijden", aldus de oud-speler, die Mbappé niet wil vergelijken met zijn goede vriend, de Braziliaanse Ronaldo. "Ik moet eerlijk gezegd bij Mbappé niet gelijk aan Ronaldo denken."

In de optiek van Ronaldinho is het aanstellen van Xavi als opvolger van Ronald Koeman een zeer goede zet geweest. "Ik ben meer blij voor hem dan voor de club. Ik hoop dat hij zo doorgaat en elke dag beter wordt als trainer." Ronaldinho speelde samen met Xavi en kent de trainer dan ook al behoorlijk lang. "Hij was een geweldige vriend en ploeggenoot. En toen kon je al zien dat hij dit pad zou bewandelen, want als speler keek hij al als coach naar het voetbal. Xavi weet heel goed hoe het voetbal in elkaar steekt."