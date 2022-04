Viervoudig CL-winnaar verlaat Real Madrid na negen jaar transfervrij

Dinsdag, 5 april 2022 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:03

Gareth Bale gaat Real Madrid op komende zomer transfervrij verlaten, zo bevestigt zaakwaarnemer Jonathan Barnett in gesprek met Deportes Cuatro. De Welshman beschikt over een aflopende verbintenis en is niet van plan die te gaan verlengen. Waar de toekomst van de 32-jarige aanvaller wél ligt, is vooralsnog onduidelijk.

Dinsdagavond bevestigt Barnett dat het tijdperk bij Real Madrid erop zit voor Bale. Geheel onverwacht komt het besluit van de aanvaller niet, daar hij de voorbije jaren op gespannen voet leefde met de supporters van de Koninklijke. In het huidige seizoen kwam Bale, met name vanwege blessureleed tot slechts 270 speelminuten, terwijl hij, volgens Marca, een jaarloon van 34 miljoen euro opstrijkt en daarmee de bestbetaalde speler van Real Madrid is.

Bale will leave Real Madrid on a free. His agent Jonathan Barnett tells @DeportesCuatro: “Bale deserves a grand farewell by the club, Florentino has always supported him” ?? #RealMadrid



“Bale loves the city of Madrid & Real a lot, ‘parasites’ are the ones that speak ill of him”. pic.twitter.com/NFrWO51ziP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022

“Het is niet de beslissing van Gareth Bale om niet te spelen”, vertelt Barnett aan het Spaanse medium. ‘Je moet Ancelotti vragen waarom hij niet speelt. Ik kan Ancelotti niet bekritiseren, maar het is zijn beslissing. Bale hoeft de fans niets te bewijzen. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Hij is een rustige jongen die niet met de pers wil praten, maar gewoon wil voetballen. Waarom moet hij zich verantwoorden?” Barnett pleit voor een groots afscheid in het Santiago Bernabéu. “In de komende 20 jaar zullen de fans zien hoe goed Bale was, en ze zullen er spijt van krijgen. Hij verdient een groots afscheid van de club, Florentino Pérez heeft hem altijd gesteund."

Afgelopen interlandperiode haalde Bale nog hard uit naar criticasters in de Spaanse media. De sterspeler van Wales werd door Marca betiteld als 'parasiet' omdat hij het duel met Barcelona (0-4 nederlaag) aan zich voorbij liet gaan en zich bij zijn trainer Carlo Ancelotti afmeldde met 'pijntjes'. Marca gebruikte daarbij overigens ook nog als ondertitel: "Bloedzuiger, teleurstelling, pijn, sterren..." Vervolgens bleek Bale wel topfit aangekomen bij het trainingskamp van Wales en kon hij 'gewoon' spelen in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket tegen Oostenrijk. “Ik hoef niks te sturen. Het is tijdverspilling, het is... het is walgelijk. En ze zouden zich ook moeten schamen”, reageerde Bale.

In de zomer van 2013 werd de 102-voudig international voor een toenmalig recordbedrag van 101 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. Als speler van Madrid legde Bale in een tijdsbestek van negen jaar beslag op liefst zeventien hoofdprijzen. Zo won hij onder meer viermaal de Champions League, veroverde hij twee keer de landstitel en pakte hij in 2014 de Copa del Rey. Het is nog niet duidelijk waar en óf Bale zijn loopbaan zal gaan vervolgen. Afgelopen interlandbreak hintte hij namelijk ook op een afscheid van het profvoetbal.