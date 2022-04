Danny Blind diep onder de indruk: ‘Dat is zó professioneel van Van Gaal’

Dinsdag, 5 april 2022 om 20:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:05

Danny Blind heeft veel respect voor de manier waarop Louis van Gaal met zijn behandelingen tegen prostaatkanker. De assistent-bondscoach van het Nederlands elftal prijst vooral de professionaliteit van de bondscoach in deze voor hem moeilijke tijden. Blind wist overigens al langer dat er kanker was geconstateerd bij Van Gaal. De keuzeheer van Oranje maakte het nieuws over zijn ziekte pas zondag wereldkundig bij Humberto.

"Ik wist het inderdaad al iets langer, dus dan heb je hem ook de afgelopen periode meegemaakt", zegt Blind dinsdagavond in de studio van Ziggo Sport, waar hij aanwezig is om de Champions League-duels te analyseren. "Dan is het zó bewonderenswaardig dat je toch de focus zo op die wedstrijden en dat team kan blijven houden. Ondanks dat je het voor jezelf natuurlijk een plek moet geven en ermee om moet gaan. Dus ja, dat is gewoon zó professioneel", deelt Blind een groot compliment uit aan Van Gaal.

Danny Blind over Louis van Gaal ?? 'Het is zo bewonderenswaardig dat hij toch de focus op de wedstrijden en het team kan blijven houden' ??#ZiggoSport pic.twitter.com/jt7zgI0tW9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2022

Blind heeft in de afgelopen periode bij Oranje niet gemerkt aan Van Gaal dat hij met een ernstige ziekte te maken heeft. "Nee, ik niet. Ik weet het al een tijdje en nee, ik merk daar niks aan. En dat blijkt ook, want de jongens hebben daar verder ook niks aan gemerkt. Ja, en dat is natuurlijk te prijzen, dat hij dat voor zichzelf houdt en zorgt dat die focus niet alleen van hem maar van iedereen op dat duel blijft, de wedstrijden goed spelen en te winnen. Dat hij dat gewoon op een perfecte manier kan overbrengen", aldus de rechterhand van Van Gaal bij Oranje.