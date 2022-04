Rusland geeft strijd tegen uitsluiting op: definitief geen WK in Qatar

Dinsdag, 5 april 2022 om 19:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:37

Rusland ontbreekt definitief op het WK van later dit jaar in Qatar, zo is dinsdag duidelijk geworden. Men ging in eerste instantie nog in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS) tegen de beslissing van de FIFA, maar die strijd is inmiddels opgegeven door de Russische voetbalbond. De exacte reden om het besluit van de FIFA te respecteren wordt niet openbaar gemaakt door de voetbalbond van Rusland.

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne werd het nationale elftal uit de play-offs om een WK-ticket gegooid. Niet terecht volgens de Russische voetbalbond (RFU), waarna de gang naar het CA werd gemaakt. Het Internationaal Sporttribunaal in Zwitserland hoeft echter geen definitieve uitspraak te doen, want de Russen leggen zich ruim een halfjaar vantevoren neer bij uitsluiting van het WK in Qatar.

De Russische bond blijft wel vechten tegen de internationale verbanning van clubs vanwege de oorlog, een zaak die later zal dienen bij het CAS. Overigens waren vertegenwoordigers van de Russische voetbalbond vorige week nog wel aanwezig bij het FIFA-congres in Qatar, voorafgaand aan de WK-loting. Bestuurder Alexei Sorokin, die ook functies bekleedde bij de FIFA, zei toen nog dat de uitsluiting van Rusland in zijn ogen niet terecht is.