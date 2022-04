Barcelona na goed gesprek heel dicht bij contractverlenging tot 2026

Dinsdag, 5 april 2022 om 18:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:06

Ronald Araújo blijft Barcelona trouw. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dinsdag dat de centrale verdediger op zeer korte termijn zijn handtekening gaat zetten onder een contract tot waarschijnlijk medio 2026. Araújo, wiens huidige deal afloopt in 2023, werd recentelijk genoemd bij onder meer Manchester United en Chelsea. Desondanks kiest de mandekker uit Uruguay ervoor om in het Camp Nou te blijven spelen.

In het laatste gesprek tussen het bestuur van Barcelona en het management van Araújo zal de definitieve contractduur worden bepaald, zo verzekert Romano. De zaakwaarnemer van de verdediger vertrouwt er in ieder geval op dat beide partijen tot een definitief akkoord komen deze week. "We zijn nu heel dicht bij overeenstemming over contractverlenging. We hebben er een heel goed gevoel over. Alleen de laatste details ontbreken nog, maar we hopen dat in de komende dagen opgelost te hebben. Araújo wil bij Barcelona blijven en daar werken we hard aan", zo klinkt het dinsdag in de Spaanse media.

Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed - it’s likely gonna be until June 2026. ???????? #FCB No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022

Barcelona-directeur Mateu Alemany deelt het optimisme van het kamp-Araújo: "Het was een goed gesprek met aan beide kanten een positief gevoel om de gesprekken een vervolg te geven." De speler in kwestie laat zelf maandag in de Spaanse media al weten dat hij er de voorkeur aan geeft om bij de Catalanen actief te blijven. "Ik ben hier gelukkig en voel de steun van de mensen. We werken nu aan contractverlenging en er staat deze week een gesprek op de agenda. Ik hoop dat er snel witte rook komt, zodat ik nog jaren hier kan spelen. Ik wil hier sowieso blijven."

Araújo debuteerde in oktober 2019 in de hoofdmacht van Barcelona en onder Ronald Koeman beleefde de 23-jarige verdediger echt zijn doorbraak. Diens opvolger Xavi lijkt ook veel vertrouwen te hebben in de jonge mandekker. Araújo staat inmiddels op 73 wedstrijden in het shirt van Barcelona in alle competities.