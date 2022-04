Koeman: ‘Er was kritiek, maar hij bewijst een zeer goede trainer te zijn’

Dinsdag, 5 april 2022 om 17:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:58

Ronald Koeman steekt de loftrompet over Roger Schmidt, die PSV na dit seizoen gaat verlaten. Volgens de beoogde opvolger van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje vindt dat de Duitser zeer goed werk verricht in Eindhoven, ondanks het feit dat de landstitel steeds meer uit het zicht verdwijnt. Koeman was zelfs als speler en trainer verbonden aan PSV en als coach veroverde hij op krankzinnige slotdag van het seizoen 2006/07 het kampioenschap.

"Schmidt bewijst met PSV dat hij op alle fronten meestrijdt en dat hij uiteindelijk misschien wel de lachende is na alle kritieken die hij heeft gehad", deelt Koeman complimenten uit aan Schmidt in een uitgebreid interview met PSV TV. De voormalig Barcelona-trainer ziet dat de vertrekkende oefenmeester volgens een bepaald idee werkt in het Philips Stadion. "Ook tijdens wedstrijden en met wisselen", aldus Koeman, die overigens niet alles wat Schmidt doet bij PSV kan begrijpen.

"Er is wel dat moment geweest... Ik kan me die wedstrijd thuis tegen Feyenoord (0-4 nederlaag, red.) herinneren, dat Feyenoord won", brengt Koeman de pijnlijke nederlaag in september vorig jaar in herinnering. "Toen wisselde hij een aantal spelers in de tweede helft en had ik wel zoiets van: 'pfoe, dat zou ik niet doen'. Dat zijn wel wedstrijden waar het om gaat en waar je kampioen door kan worden. Dan moet je soms, vind ik, dat is mijn persoonlijke mening, even verder kijken dan de belastbaarheid van een speler." Desondanks is Koeman zeer te spreken over de werkwijze van Schmidt bij PSV.

"Ik heb gevolgd dat er kritiek was, maar hij bewijst een zeer goede trainer te zijn. Hij strijdt nog op alle fronten mee en heeft een beter PSV laten ontwikkelen. Zo is het ook", zo besluit Koeman. PSV staat met nog zes competitiewedstrijden te gaan vier punten achter koploper Ajax, waardoor het kampioenschap nog niet helemaal onmogelijk is. Daarnaast staat het elftal van Schmidt in de finale van de TOTO KNVB Beker, op 17 april tegen Ajax, en is Leicester City de tegenstander in de kwartfinale van de Conference League.