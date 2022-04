‘Abramovich stapt kort na vertrek bij Chelsea in bij ambitieuze Turken’

Dinsdag, 5 april 2022

Roman Abramovich heeft een akkoord bereikt met clubeigenaar Mehmet Sepil om Göztepe over te nemen, zo meldt de Turkse variant van GOAL dinsdag. De vertrekkende voorzitter van de middenmoter in de Süper Lig is naar verluidt bereidt om al zijn aandelen te verkopen aan de onlangs bij Chelsea vertrokken Abramovich. De verwachting is dat de deal vrijdag definitief wereldkundig wordt gemaakt.

Sepil heeft een internationale bank in Istanbul een mandaat gegeven om zijn aandelen over te brengen naar Abramovich, zo klinkt het vanuit Turkije. Diverse assistenten van de steenrijke zakenman uit Rusland zijn nu bezig om de details rondom de overdracht af te ronden, iets dat enkele dagen in beslag neemt. In de Turkse media weet men wat Sepil heeft gezegd tegen enkele vertrouwelingen: "Na acht jaar moet in de club waar ik met heel mijn hart van houd opgeven. Maar ik wanhoop niet, want de club komt in veilige handen terecht."

Abramovich en Sepil hebben al enige jaren een goede band met elkaar. Beide zakenmannen sluiten regelmatig oliedeals af en Sepil is weleens op bezoek geweest bij een wedstrijd van Chelsea op Stamford Bridge. Enkele weken geleden spraken ze voor het eerst over de overname van Göztepe. Sepil verblijft momenteel in de Verenigde Staten, maar zal op termijn terugkeren in Turkije om de deal met Abramovich te ondertekenen.

Abramovich wil met Göztepe meedoen om de Turkse landstitel en daarnaast ervoor zorgen dat de club structureel in Europa uitkomt. De miljardair zette onlangs Chelsea in de verkoop nadat de Britse overheid hem diverse sancties had opgelegd vanwege de Russische invasie in Oekraïne.