Lampard deelt op persconferentie slecht nieuws over Donny van de Beek

Dinsdag, 5 april 2022 om 16:26

Donny van de Beek zal de degradatiekraker van zijn club Everton tegen het Burnley van Wout Weghorst aan zich voorbij moeten laten gaan. Everton-manager Frank Lampard laat op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd weten aan de aanwezige media dat de Nederlander kampt met een dijbeenblessure en daardoor woensdagavond niet in actie zal komen.

Lampard benadrukt dat Van de Beek een lichte dijbeenblessure heeft opgelopen tijdens de warming-up voor het duel met West Ham United van afgelopen zondag. De middenvelder - die sinds januari zes wedstrijden speelde voor Everton - moest daardoor kort voor de aftrap uit de basiself gehaald worden. Van de Beek zal nu pas op 20 april tegen Leicester City weer in actie kunnen komen, aangezien hij door de huurregels in Engeland voor de wedstrijd tegen zijn eigenlijke werkgever Manchester United van komende zaterdag niet speelgerechtigd is.

Zodoende mist Van de Beek woensdag een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Bij een overwinning kan Everton een gat van zeven punten slaan met Burnley, dat zelf ook in degradatienood verkeert. The Toffees ontsloegen in januari manager Rafael Benítez na de aanhoudende sportieve malaise van de club en stelden als opvolger van de Spanjaard Frank Lampard aan, die de club richting de middenmoot van de ranglijst moest loodsen. Tot nu toe slaagt de ex-manager van Chelsea niet in die opdracht: Everton verloor zes van de acht wedstrijden met Lampard als eindverantwoordelijke. Door deze slechte reeks is de club met 25 punten te vinden op de zeventiende plaats, slechts drie punten boven de degradatiestreep.

Everton kwam eerder vandaag al in het nieuws omtrent hun benarde financiële positie. De club maakte bekend dat het over het seizoen 2020/21 143 miljoen euro verlies had geleden, wat het totale verlies over drie jaar bracht op 446 miljoen euro. In de regelgeving van de Premier League is vastgesteld dat een club maar 125 miljoen euro verlies mag draaien per drie jaar. Ondanks dat Everton eerder een regeling troffen met de Premier League om niet gestraft te worden voor het verlies, kunnen de club nu alsnog in de problemen raken doordat enkele competitiegenoten een aanklacht willen indienen tegen het breken van de regels door de club.