‘Real Madrid hoopt te profiteren van salariseis van 15 miljoen bij Bayern'

Dinsdag, 5 april 2022 om 16:05 • Laatste update: 16:08

Real Madrid is serieus geïnteresseerd in Serge Gnabry, zo meldt GOAL De Duitser heeft bij Bayern München een contract tot 2023, maar komt met de club nog niet tot een verlenging van die verbintenis. Real Madrid hoopt van de situatie te profiteren en wil daarbij zijn voormalig medespeler David Alaba inzetten om Gnabry te overtuigen naar Spanje te komen.

Gnabry speelt sinds 2017 voor Bayern, dat hem destijds overnam van Werder Bremen. Het was in Bremen waar Gnabry eindelijk vlagen van zijn klasse liet zien, waar dat in eerdere jaren bij Arsenal maar mondjesmaat lukte. Hij scoorde 11 keer in 27 wedstrijden voor Werder en maakte na het seizoen voor 8 miljoen euro, de clausule in zijn contract, de overstap naar der Rekordmeister. Sindsdien is de vleugelflitser tot 163 officiële wedstrijden gekomen voor de club, waarin hij 61 keer scoorde en 40 assists gaf.

Het contract van Gnabry loopt in 2023 af en ondanks verwoede pogingen van Bayern is die verbintenis nog niet verlengd. Volgens Sky Deutschland wil de 31-voudig Duits international tot de topverdieners gaan behoren in de selectie. Op dit moment zijn dat Leroy Sané en Kingsley Coman, beiden goed voor vijftien miljoen euro per jaar op de loonlijst. Volgens het medium verdient Gnabry op dit moment rond de tien miljoen euro, waardoor er dus een behoorlijke financiële verbetering in zijn nieuwe contract zal moeten worden opgenomen voordat hij zijn handtekening zet.

Real Madrid hoopt te profiteren van de contractsituatie en overweegt om zich te gaan melden bij Bayern voor Gnabry. Zij hebben daarbij een troef in handen: David Alaba. De Oostenrijker maakte afgelopen zomer zelf de overstap van Bayern naar Real Madrid en zou nu ingezet moeten worden om Gnabry te zien overtuigen zijn pad te volgen. BILD meldde al eerder dat de twee spelers een goede relatie hebben, waardoor Real Madrid vertrouwen heeft in het plan om Alaba in te zetten. Overigens houden ook Juventus en Liverpool de situatie van Gnabry in de gaten.

Julian Nagelsmann ziet zijn pupil, met wie hij eerder werkte bij TSG 1899 Hoffenheim, graag blijven. “Gnabry heeft alles wat een speler nodig heeft en wat een coach wil zien. Uiteindelijk is het een kwestie van onderhandelen tussen de club en de speler, maar ik weet zeker dat we het zullen oplossen. Ik zou hem er in elk geval graag bij willen houden”, zo liet de oefenmeester van Bayern optekenen in een persconferentie afgelopen weekend.

Dit seizoen scoorde Gnabry al 11 keer en gaf hij 6 assists in 28 optredens voor de koploper van de Bundesliga, die een voorsprong van negen punten heeft op naaste achtervolger Borussia Dortmund. Gnabry gaat woensdag met Bayern op bezoek bij Villareal in de Champions League, waar het zal strijden voor een plek bij de laatste vier in het miljardenbal. Aan het begin van het seizoen veroverde Gnabry met Bayern al de Duitse Super Cup door te winnen van Dortmund (1-3).