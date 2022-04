Manchester United denkt aan hereniging met beoogde assistent voor Ten Hag

Dinsdag, 5 april 2022 om 15:41 • Chris Meijer

Indien Erik ten Hag wordt aangesteld als de nieuwe manager van Manchester United, moet Steve McClaren de zogenaamde No 2 worden. The Guardian schrijft dat de huidige trainer in een ideaal scenario moet gaan worden bijgestaan door een assistent met ervaring in de Premier League, aangezien hij dat zelf niet heeft. McClaren beschikt over die benodigde ervaring en is tevens niet bepaald een onbekende voor Ten Hag.

Ten Hag fungeerde in het seizoen 2008/09 namelijk juist nog als assistent van McClaren bij FC Twente. Ondanks dat de Tukkers een jaar later pas kampioen werden en Ten Hag toen al naar PSV was vertrokken, zei McClaren recent in gesprek met de Daily Telegraph dat die titel nooit zonder het werk van zijn voormalig assistent bereikt had kunnen worden. “Ten Hag was van onschatbare waarde in mijn eerste jaar bij Twente. Voor zowel het individu als het team was zijn werk het beste dat ik ooit heb gezien. Zonder hem had ik het niet overleefd. Ik dacht dat ik hard werkte, tot ik Erik leerde kennen.”

“Hij heeft een duidelijke filosofie over hoe hij wil voetballen en de omgeving die hij wil creëren”, zo gaf McClaren te kennen over de samenwerking met Ten Hag. “Carrièreplanning op maat voor elke speler was een belangrijk onderdeel bij Twente en dat heeft hij bij Ajax ook geïntroduceerd. Voor elke speler, van de jeugd tot het eerste elftal. Kijk maar naar Hakim Ziyech en nu naar Antony, een zeer goede speler die de volgende zal zijn die een stap gaat maken. Ik heb naar dit Ajax-team gekeken en het zit goed in elkaar.”

Mocht McClaren daadwerkelijk in het kielzog van Ten Hag bij Manchester United aan de slag gaan, keert hij na 21 jaar terug op Old Trafford. De zestigjarige Engelsman was tussen 1999 en 2001 actief als assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Sindsdien werkte McClaren voor achtereenvolgens Middlesbrough, de Engelse nationale ploeg, FC Twente, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, opnieuw FC Twente, Derby County, Newcastle United, opnieuw Derby County en Queens Park Rangers.

McClaren is momenteel nog als adviseur verbonden aan Derby County, een functie die hij overigens eerder ook bij Maccabi Tel Aviv vervulde. Samen met Mauricio Pochettino, de huidige trainer van Paris Saint-Germain, geldt Ten Hag momenteel als de voornaamste kandidaten om na dit seizoen het stokje over te nemen van interim-manager Ralf Rangnick. Volgens the Guardian heeft Ten Hag voorlopig een uitstekende indruk gemaakt op de clubleiding van Manchester United.