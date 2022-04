Gonzalo Higuaín (34) is bezig aan laatste maanden als profvoetballer

Gonzalo Higuaín stopt aan het einde van dit kalenderjaar met voetballen, zo maakt zijn vader Jorge bekend in gesprek met TNT Sports. Eerder werd gedacht dat de spits terug zou keren naar Argentinië nadat zijn huidige contract bij Inter Miami eind 2022 zou verlopen, maar volgens Higuaín senior hangt zijn zoon de voetbalschoenen aan de wilgen na het lopende seizoen in de Major League Soccer.

Higuaín genoot zijn jeugdopleiding bij River Plate in zijn thuisland Argentinië. Op negentienjarige leeftijd werd de spits weggeplukt door Real Madrid. Voor de Madrilenen kwam hij in zeven jaar tot 264 officiële optredens, waarin hij 121 keer het net vond en 56 keer een assist gaf. In de zomer van 2013 legde Napoli veertig miljoen euro neer om de Argentijn aan te trekken. Daar kende hij drie enorm succesvolle jaren, met als hoogtepunt het seizoen 2015/16. Hij tekende voor 36 doelpunten in 35 Serie A optredens voor i Partenopei, die ondanks de prestaties van hun spits het kampioenschap aan Juventus moesten laten.

Datzelfde Juventus was echter zo overtuigd dat het negentig miljoen euro neerlegde bij Napoli voor de diensten van Higuaín. Na vier jaar bij de club, met uitstappen naar zowel Chelsea als AC Milan op huurbasis, werd het contract van Pipita verscheurd en kon hij transfervrij de overstap maken naar de Verenigde Staten. Higuaín tekende in september 2020 voor Inter Miami CF, de nieuwe club van David Beckham die in dat seizoen instroomde in de MLS. Voor de Amerikanen maakte Higuaín tot nu toe 15 doelpunten en gaf hij 9 assists in 44 officiële wedstrijden.

Na dit seizoen houdt de 34-jarige Higuaín het dus voor gezien, aldus zijn vader. De centrumspits kwam in zijn carrière in clubverband tot nu toe tot 681 officiële wedstrijden, met 321 doelpunten en 110 assists tot gevolg. Hij won met zijn clubs veertien prijzen. Voor zijn land kwam Higuaín tot 75 officiële optredens, waarin hij 31 doelpunten en 14 assists liet aantekenen. Met Argentinië reikte hij tot de finale van het WK 2014, waarin het na verlenging verloor van Duitsland (1-0). Ook stond hij tweemaal in de finale van de Copa América, die zowel in 2015 als in 2016 verloren ging tegen Chili.