Rooney maakt keuze tussen Ten Hag en Pochettino voor Manchester United

Dinsdag, 5 april 2022 om 13:51 • Chris Meijer

Als het aan Wayne Rooney ligt, gaat Manchester United voor Mauricio Pochettino kiezen in de zoektocht naar een nieuwe manager. De huidige trainer van Paris Saint-Germain geldt momenteel samen met Erik ten Hag tot de twee voornaamste kandidaat om na dit seizoen op Old Trafford definitief het stokje over te nemen van interim-manager Ralf Rangnick. Rooney spreekt bij Sky Sports zijn voorkeur uit voor Pochettino.

“Pochettino heeft het laten zien in de Premier League, hij kent de competitie”, zo refereert Rooney aan de tijd van Pochettino bij Southampton en Tottenham Hotspur, voor wie hij tussen januari 2013 en november 2019 in de Engelse competitie werkzaam was. “Bij Tottenham en Southampton heeft hij veel jonge spelers in zijn elftal gebracht. Dus als ik een keuze tussen Pochettino en Ten Hag moet maken, kies ik voor Pochettino.”

“Ik zou voor Pochettino gaan en hem de tijd geven. Managers hebben tijd nodig om hun plek te vinden en hun stempel te kunnen drukken op de club en het team. Dus ik denk dat hij het goed gaat doen als hij de tijd krijgt”, stelt Rooney. Pochettino heeft bij PSG nog een contract tot medio 2023, maar er wordt veelvuldig gespeculeerd over een voortijdig vertrek. De Argentijnse oefenmeester zei afgelopen weekeinde ‘het besluit van PSG te zullen respecteren’. Pochettino én Ten Hag zouden reeds een eerste gesprek met Manchester United achter de rug hebben.

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Ten Hag of Pochettino bij Manchester United niet de beschikking over Paul Pogba. De Franse middenvelder is in het bezit van een aflopend contract. “Hij zit op een punt waar het voor hem misschien beter is om een stap te maken, Paul is eerlijk naar zichzelf”, constateert Rooney. “Hij heeft waarschijnlijk niet de impact gehad die hij had gehoopt sinds zijn terugkeer naar Manchester United. Bij het Franse team is hij een hele andere speler.”