Neymar slaat terug op Instagram: ‘Ik was ’dronken‘, daarom is het gebeurd...’

Dinsdag, 5 april 2022 om 13:23

Neymar heeft op Instagram gereageerd op de commotie die in de media is ontstaan rondom zijn inzet bij zijn club Paris Saint-Germain. Nadat de Braziliaan schitterde in het duel met Lorient (5-1 winst) kon hij het niet laten om op Instagram zijn gram te halen. Bij een video van de tweede treffer van Neymar waar hij na een combinatie met teamgenoot Kylian Mbappé knap afrondt schrijft hij: “Ik was ‘dronken’, daarom is het gebeurd... zoals ze zeggen.”

De vleugelaanvaller schitterde zondagavond met zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Lorient. Neymar was goed voor twee doelpunten aan de kant van PSG. Vooral de tweede treffer die hij maakte was van grote schoonheid. Nadat Neymar iemand door de benen speelde ging hij een combinatie aan met Mbappé, waarna hij zelf met overtuiging afrondde. Het bleek de laatste treffer in een wedstrijd waarin het gedroomde aanvalstrio van PSG op volle toeren leek te draaien. Naar aanleiding van die wedstrijd plaatste Neymar een bericht op Instagram, waar hij onder een video van zijn tweede doelpunt schreef: “Ik was ‘dronken’, daarom is het gebeurd... zoals ze zeggen.”

Neymar sur Instagram : « j’étais « bourré » donc ça a marché comme ils disent là-bas »



?????? @neymarjr pic.twitter.com/s0yQP24I91 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 4, 2022

De veelbesproken Neymar reageerde hiermee op de uitspraken van journalist Daniel Riolo. "Neymar traint nauwelijks en komt in beschonken toestand aan bij de club alsof hij elk moment dronken kan worden", aldus Riolo in het door Gilbert Brisbois gepresenteerde programma After Foot van RMC Sport. "Fans van Paris Saint-Germain geven niets om de capriolen van Neymar of zijn Netflix-documentaire. Ze moeten zijn contract ontbinden en hem laten gaan. Hij berokkent veel schade aan de club. Laat hem gaan, hij verpest de club." Neymar heeft nog een contract tot medio 2025, maar als het aan Riolo ligt dient hij dat dus niet uit.

De journalist was snoeihard in zijn analyse over de situatie die PSG momenteel doormaakt. "Het is geen club meer. Er is geen rode draad meer. De coach bestaat niet meer, de voorzitter heeft geen woord meer gezegd. Het is een ramp, de duimschroeven hadden moeten worden aangedraaid. Niets. Noch Leonardo (sportief directeur, red.), noch Nasser Al-Khelaifi (voorzitter, red). Niets. Een totale nederlaag. Er is een totale breuk met de club en de kleedkamer."

L'Équipe schreef al eerder dat er groepen waren ontstaan in de kleedkamer van PSG, met enerzijds Lionel Messi en Neymar en anderzijds de Franstalige spelers en onder meer Achraf Hakimi. Bovendien zou de relatie tussen Gianluigi Donnarumma en Keylor Navas op knappen staan. Met name over de werkwijze van trainer Mauricio Pochettino nemen de twijfels toe. De Argentijn zou niet hard genoeg zijn en een 'te nuchtere en begripvolle benadering' hanteren richting zijn spelers. De coach kon al meerdere keren op krediet rekenen en werd zelfs vergeleken met zijn voorganger Thomas Tuchel, maar zou die eer nu hebben verspeeld.