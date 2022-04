Barcelona moet door financiële situatie streep zetten door sensationele transfer

Dinsdag, 5 april 2022 om 13:03

Barcelona wordt in ieder geval niet de nieuwe club van Kylian Mbappé, zo meldt L'Équipe. De Catalanen lijken niet meer in de running voor de gewilde Fransman, nadat ze vorige maand navraag deden bij het management van Mbappé. Tot verbazing van Barcelona bleek Mbappé bereid te luisteren naar de plannen van de club, maar hij blijkt door zijn financiële eisen onhaalbaar.

De 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain liet zich zondagavond na het duel met Lorient (5-1 winst) nog uit over zijn toekomst. “Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt, dat weet iedereen. Ik ben er nog over aan het nadenken, omdat er nieuwe elementen zijn die de keuze kunnen bepalen”, aldus een cryptische Mbappé. “Ik wil de juiste keuze maken, dat kan wat tijd in beslag nemen. Als ik mijn besluit al had genomen, had ik dat laten weten. Ik ga niet op alle vragen daarover antwoord geven. Want als ik mijn keuze had gemaakt, zou ik de verantwoordelijkheid nemen. Voor de goede en slechte dingen, zo heb ik dat altijd gedaan. Ik hoef me ook niet te verstoppen, want ik heb niemand vermoord. Ik wil gewoon de best mogelijke beslissing nemen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De mogelijk ‘nieuwe elementen’ die Mbappé omschrijft lijken in ieder geval niet te komen uit het kamp van Barcelona, zo laat het Franse medium weten. Blaugrana deed vorige maand naar verluidt navraag bij het management van de Franse wereldkampioen. Waar een transfer naar Real Madrid eerder al in kannen en kruiken leek, werd de leiding verrast toen Mbappé aangaf klaar te zijn om de plannen van Barcelona aan te horen. "Mbappé of welke speler dan ook, ik wil er niet over praten omdat het niet in het belang van de club is", zei president Joan Laporta afgelopen week. "Het zou alleen maar de prijs voor die spelers opdrijven. Ik kan wel zeggen dat we geen operatie gaan uitvoeren die de club in gevaar brengt. We laten ons niet gek maken door welke speler dan ook."

Door het nieuws lijken Real Madrid en zijn huidige club PSG de enige clubs die overblijven in de race om de gewilde handtekening van de Fransman. Mbappé is bij PSG in het bezit van een aflopend contract en werd de voorbije maanden nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet vorige week weten dat de spits zijn keuze gaat maken tussen PSG en Real Madrid. Zelf gaf Mbappé na de wedstrijd tegen Lorient aan dat alle opties nog open liggen, waaronder een contractverlenging bij PSG. “Ik heb al best wat informatie gegeven, jullie weten wat je daarmee kan. Of het een mogelijkheid is dat ik bij PSG blijf? Ja, natuurlijk”, zo besloot de aanvaller die dit seizoen al goed was voor 28 doelpunten en 20 assists in 38 officiële wedstrijden.