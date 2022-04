Botman nadert toptransfer: onderhandelingen in afrondende fase

Dinsdag, 5 april 2022 om 12:19 • Chris Meijer • Laatste update: 12:31

AC Milan is dicht bij het afronden van de komst van Sven Botman, zo weet Fabrizio Romano te melden. Volgens de transfermarktexpert bevinden de gesprekken tussen de koploper van de Serie A en Lille OSC zich in een vergevorderd stadium en wordt er hard gewerkt om spoedig een akkoord te vinden. Botman zou op het punt staan om het aanbod van AC Milan te accepteren.

I Rossoneri zijn al langer in de markt voor Botman. De vertegenwoordigers van de 22-jarige centrumverdediger werden in februari gespot in Milaan voor gesprekken met AC Milan. De Italiaanse grootmacht waagde in januari al een poging om hem los te weken bij Lille, maar de regerend kampioen van Frankrijk was geenszins van plan om mee te werken aan een winters vertrek. Daardoor werd een bod van Newcastle United ter waarde van vijftig miljoen euro zelfs naar de prullenbak verwezen.

AC Milan are really close to complete Sven Botman deal as first signing for the next season, work in progress. Talks are advanced as planned for months. ?????? #ACMilan AC Milan are working to reach full agreement with Lille soon - Botman is ready to accept their proposal. pic.twitter.com/cNv9bCXfpc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022

Paolo Maldini - technisch directeur bij AC Milan - sprak zich begin januari al lovend uit over Botman. “Hij is een geweldige speler. Maar hij is niet de enige goede verdediger in de wereld. En hij is nu nog eigendom van Lille en heeft een contract tot 2024”, sprak Maldini. “Door een blessure van Simon Kjaer hebben we echt een verdediger nodig. Dat probleem is op meerdere manieren op te lossen. We zouden een speler voor zes maanden kunnen huren. Of we zetten vol in op de komst van een speler voor de komende jaren. Maar dan moeten we de prijs bepalen.”

Toen bleek Botman nog te duur voor AC Milan, maar nu lijkt hij dus alsnog op weg naar Italië. Indien de Italianen er in slagen om een akkoord te bereiken met Lille én Botman, wordt dus in ieder geval Newcastle United afgetroefd. “Sommige spelers wilden dolgraag naar ons komen, zoals Sven Botman. Hij is nog steeds geïnteresseerd en praat daar heel open over”, zei Amanda Staveley, mede-eigenaar van Newcastle United, eind februari nog. The Magpies lijken desondanks mis te gaan grijpen.

Lille telde in de zomer van 2020 acht miljoen euro neer om Botman los te weken bij Ajax, nadat hij een jaar op huurbasis voor sc Heerenveen had gespeeld. De international van Jong Oranje speelde sindsdien 75 wedstrijden voor les Dogues, met wie hij vorig seizoen kampioen van Frankrijk werd en dus deze jaargang in de Champions League speelde. Bij AC Milan lijkt Botman te moeten gaan concurreren met onder meer Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjaer en Alessio Romagnoli.