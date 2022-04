Everton zet kwaad bloed in de Premier League: clubs dienen aanklacht in

Dinsdag, 5 april 2022 om 11:45

Verschillende clubs uit de Premier League willen Everton aanklagen om het enorme verlies dat de club de afgelopen drie jaar heeft geleden. Clubs die actief zijn op het hoogste niveau mogen over een tijdspanne van drie jaar maximaal 125 miljoen euro verlies lijden, maar de club uit Liverpool leed in de laatste drie jaar een verlies van 446 miljoen euro. Ondanks dat the Toffees eerder een regeling troffen met de Premier League om niet gestraft te worden voor het verlies, kunnen ze nu alsnog in de problemen raken door de aanklacht van enkele competitiegenoten.

Everton stelde vorige week het publiceren van de financiële cijfers over het seizoen 2020/21 uit, wat voor veel Premier League-clubs de druppel lijkt. Wel gaf de club toe een verlies te hebben gedraaid van 143 miljoen euro over dat jaar. Er heerst groot onbegrip en onvrede bij de competitiegenoten van de club, die nu in actie willen komen met een aanklacht. Er gaat een grootschalig onderzoek plaatsvinden naar de financiële boekhouding van Everton. Om een straf te voorkomen ging de de huidige nummer zeventien van de Premier League akkoord met een regeling van de Engelse voetbalcompetitie, waarbij toezicht zou komen op alle transfers en nieuwe contracten.

Deze straf hing de club boven het hoofd na de regels van de Premier League te hebben geschonden. Clubs die actief zijn op het hoogste niveau in Engeland mogen maximaal 125 miljoen euro verlies lijden over een periode van drie jaar. Uitzonderingen op die regel zijn onder andere investeringen in het stadion, de vrouwenafdeling van een club, de infrastructuur en maatschappelijke projecten. In dit geval lijkt van deze investeringen echter geen sprake. De laagvlieger leed de afgelopen drie jaar een verlies van maar liefst 446 miljoen euro. Door de aanklacht van de competitiegenoten hangt Everton eenzelfde behandeling boven het hoofd als Derby County. Door financieel wanbeleid kreeg de eerstedivisionist 21 punten in mindering.

Everton kreeg vorige maand ook al een tegenslag te verwerken, toen de banden met de Russische miljardair Alisher Usmanov werden verbroken. De vermogende zakenman had via diverse bedrijven sponsorovereenkomsten met Everton. Door het stopzetten van de samenwerking met Usmanov loopt de club circa 360 miljoen euro mis over een periode van twintig jaar. De financiële problemen werden vorig jaar zomer al zichtbaar bij Everton. In de transferperiode werden vier spelers transfervrij aangetrokken, terwijl voor Demarai Gray slechts twee miljoen euro werd neergelegd. Een groot verschil met de zes jaar daarvoor, toen door onder meer toenmalig technisch directeur Marcel Brands voor ruim vijfhonderd miljoen euro werd uitgegeven aan nieuwe spelers.

Ook sportief gaat het de ploeg van de in februari aangestelde Frank Lampard niet voor de wind. Van de laatste zes competitiewedstrijden gingen er zes verloren. Everton staat met 25 punten uit 28 duels op de zeventiende plek. Het gat naar nummer achttien Watford, dat op een degradatieplek staat, is drie punten. Everton speelde wel twee wedstrijden minder. Aanstaande woensdag staat de cruciale degradatiekraker met het Burnley van Wout Weghorst op het programma. Burnley bezet met 21 punten de voorlaatste plek.