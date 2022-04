Barcelona richt pijlen op Portugees international

(The Mirror)

Newcastle United wil Kalvin Phillips een weeksalaris van 150. 000 euro aanbieden om hem weg te lokken bij Leeds United. Dat zou een vervijfvoudiging betekenen van zijn huidige loon, daar hij nu genoegen moet nemen met 30.000 euro per week. (The Mirror)

Laros Duarte heeft zich in de kijker gespeeld bij clubs uit de Bundesliga en de Ligue 1. Onder meer scouts van Stade Rennes en VfB Stuttgart zaten afgelopen weekend op de tribune voor de middenvelder van FC Groningen. (Algemeen Dagblad)

Laatstgenoemde wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona, dat concurrentie ondervindt van Arsenal.

(The Athletic)

Borussia Dortmund is bereid om ver te gaan voor Nico Schlotterbeck. De verdediger van SC Freiburg, die onlangs debuteerde als Duits international, zou al gesproken hebben met trainer Marco Rose en technisch directeur Sebastian Kehl. (Diverse Duitse media)