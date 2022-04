Arteta maakt excuses en komt met slecht nieuws voor Arsenal-fans

Dinsdag, 5 april 2022 om 10:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:41

Mikel Arteta heeft zijn excuses aangeboden voor de wanprestatie van Arsenal maandagavond. The Gunners leden op bezoek bij Crystal Palace een beschamende 3-0 nederlaag en hielpen daarmee stadsgenoot en aartsrivaal Tottenham Hotspur in het zadel. Tottenham heeft nu op doelsaldo beslag gelegd op de felbegeerde vierde plek in de Premier League, maar speelde wel een wedstrijd meer. Naast de nederlaag had Arteta slecht nieuws over Kieran Tierney en Thomas Partey.

Arsenal kwam er niet aan te pas tegen Palace. De twee vroege tegendoelpunten - Arsenal stond halverwege de eerste helft al met 2-0 achter - zullen vooral Nuno Tavares worden aangerekend. De verdediger kwam in de zomer voor acht miljoen euro over van Benfica, maar wist totaal niet te overtuigen. Tot overmaat van ramp moest de teleurstellend spelende Thomas Partey na rust afhaken met een spierblessure. "Daar heeft hij al eerder last van gehad, dus dat is reden tot zorg", zei Arteta na afloop. Ook Tierney zorgt voor hoofdbrekens bij Arteta. De linksback kwam geblesseerd terug van de interlands met Schotland. "Hopelijk weten we dinsdag meer, maar het ziet er niet goed uit."

Arsenal in de penarie ?? The Gunners kijken al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan bij Crystal Palace... Komt dit nog goed? ??#ZiggoSport #PremierLeague #CRYARS pic.twitter.com/fwuSHaJOI6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2022

Het was de vijfde keer dat Arsenal een Londense derby verloor met drie doelpunten verschil. Opvallend genoeg gebeurde dat vijf jaar geleden ook al tegen Palace, toen the Eagles eveneens met 3-0 te sterk waren. "We zaten vanaf het begin niet in de wedstrijd", verklaarde Arteta de wanprestatie bij Sky Sports. "Als je hier speelt, moet je de strijd aangaan. Je moet duels winnen, tweede ballen veroveren en agressief zijn. Dat waren we niet. En dan waren we ook nog eens heel slecht aan de bal. Dat is onacceptabel." Arsenal was dit weekend niet de enige club die zich liet aftroeven in een Londense derby. Chelsea leed eveneens een beschamende nederlaag en was niet opgewassen tegen Brentford FC (1-4).

Arteta voelde zich genoodzaakt om na afloop zijn excuses aan te bieden. Er is Arsenal veel aan gelegen om de vierde plek in handen te krijgen, daar de club in dat geval verzekerd is van de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. De ploeg van Arteta heeft net als Tottenham 55 punten, maar speelde wel een wedstrijd minder. Op 12 mei treffen beide Londense clubs elkaar. "Dit is het moment om de kritiek te accepteren, je hand op te steken en je excuses aan te bieden", aldus Arteta. "We speelden slecht, vooral in de eerste helft. Ik bied mijn excuses aan de supporters aan. Dat we niet konden domineren omdat we er simpelweg niet stonden, irriteert me nog het meest. Dit was gewoon niet goed genoeg."