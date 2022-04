Antony heeft mogelijk laatste wedstrijd al gespeeld dit seizoen

Dinsdag, 5 april 2022 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:59

Ajax en Erik ten Hag moeten het in ieder geval tot eind april stellen zonder Antony, zo maakt de Amsterdamse club dinsdag bekend. De kans bestaat dat de aanvaller dit seizoen helemaal niet meer speelt. Vorige week moest de rechtsbuiten op een brancard het veld verlaten tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Bolivia en Brazilië. Nader onderzoek in Nederland wees maandag uit dat de blessure aan zijn rechterenkel ernstiger is dan aanvankelijk werd gedacht. Hierdoor zal de Braziliaan voorlopig niet inzetbaar zijn.

Antony viel in de slotfase van de Klassieker geblesseerd uit en kreeg bovendien rood, waarna hij vervolgens met krukken de perskamer van de Johan Cruijff ArenA betrad. Een dag later stapte hij echter 'gewoon' op het vliegtuig naar zijn geboorteland Brazilië voor de WK-kwalificatieduels met Chili en Bolivia. Tegen Chili werd Antony een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Het kwalificatieduel met Bolivia liep minder goed af. De buitenspeler had wederom een basisplaats, maar moest het veld vroegtijdig per brancard verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De opgelopen enkelblessure blijkt ernstiger dan verwacht, zo maakt Ajax bekend via de officiële kanalen. Antony heeft zich in Nederland verder laten onderzoeken, waaruit is gebleken dat de aanvaller de komende weken aan de kant staat. Antony komt sowieso de maand april niet meer in actie. Er wordt zelfs rekening mee gehouden dat de Braziliaan dit seizoen geen minuten meer gaat maken. De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen FC Groningen moest hij sowieso al laten schieten. Buiten zijn blessure was hij geschorst voor het duel in de Euroborg.

De blessure van Antony is een flinke streep door de rekening, daar Ajax volop in de race is voor twee prijzen dit seizoen. De Amsterdammers gaan aan kop in de Eredivisie met een voorsprong van vier punten op PSV en treffen de Eindhovenaren op 17 april in de finale van de TOTO KNVB Beker. Dat duel gaat sowieso aan de neus van Antony voorbij. De kans bestaat zelfs dat Antony nooit meer in het shirt van Ajax te zien is, daar hij in de nadrukkelijke belangstelling staat van Europese topclubs. Antony is een van de meest gewilde spelers bij Ajax en kon al rekenen op interesse van Bayern München en Barcelona.