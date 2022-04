Valentijn Driessen: ‘Wat heeft hij bij het Nederlands elftal te zoeken?’

Dinsdag, 5 april 2022 om 08:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:44

Valentijn Driessen is op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk van Joël Drommel. De doelman van PSV ging afgelopen zaterdag meerdere keren opzichtig in de fout tegen FC Twente (3-3), maar krijgt bij het Nederlands elftal vooralsnog wel de voorkeur als reservedoelman. Driessen had het logischer gevonden om Marco Bizot op te roepen, die in de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf mentaal sterker is.

Drommel greep tegen Twente volledig mis bij een afgekeurde treffer van Joshua Brenet en ging vervolgens bij de 1-0 en de 2-0 niet vrijuit. "We mogen in ieder geval constateren dat PSV in de zomer moet kijken naar een nieuwe keeper", concludeert Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat. "Dat klinkt heel hard en lullig, maar zo werkt het wel in de top. Als je keeper je zo veel punten kost, moet je je afvragen of hij geschikt is voor de top. Het verschil tussen top en niet top bij een keeper is het mentale aspect. Dat maakt het verschil. Van een PSV-keeper mag je verwachten dat hij dat kan."

Volgens Driessen valt er voor Drommel op dat gebied nog veel te leren. "Daarom begreep ik ook niet dat hij bij het Nederlands elftal zat. Roep desnoods Marco Bizot op. Dat is ook niet mijn keeper, maar die is mentaal wel beter dan deze jongen. Deze jongen zit mentaal zo in de put, wat heb je dan bij het Nederlands elftal te zoeken, waar hij al niet zo goed lag?" Drommel werd door bondscoach Louis van Gaal bij Oranje gehaald voor de oefeninterlands tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1), maar zag hoe Mark Flekken bij afwezigheid van Justin Bijlow en Jasper Cillessen in beide wedstrijden de voorkeur kreeg.

"Ik had medelijden met met zijn hele houding", zegt Kenneth Perez over het optreden van Drommel tegen FC Twente. "Het lijkt alsof er een piano op zijn rug zit. Bij elk moment zie je hem twijfelen. Dat hij toen gewisseld is voor Mvogo zat er natuurlijk aan te komen. Hij heeft geluk gehad, want hij stond er meteen weer. Afgelopen weekend zag je overigens dat Lars Unnerstall ook gewoon blunders maakt. Die laatste actie leek op verstandsverbijstering toen hij hem wilde pakken. En Onana maakt ook geen zekere indruk meer. Absoluut niet."