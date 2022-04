Voetbalpraat waakt voor optimisme: ‘Ihattaren is duidelijk nog te zwaar'

Dinsdag, 5 april 2022 om 08:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:11

Het basisdebuut van Mohamed Ihattaren bij Jong Ajax maakt de tongen behoorlijk los. De aanvaller annex middenvelder verscheen maandagavond in de competitiewedstrijd van Jong Ajax tegen TOP Oss (4-1) voor het eerst aan de aftrap bij de Amsterdammers en luisterde zijn basisdebuut op met een doelpunt, een assist en een voorassist. Met name zijn treffer was van grote schoonheid. Ihattaren fungeerde als nummer 10 en werd na een uur spelen naar de kant gehaald door John Heitinga.

Het was de tweede keer dat Ihattaren bij de wedstrijdselectie van Jong Ajax zat. Afgelopen vrijdag kwam hij op bezoek bij NAC Breda (0-0) na een uur spelen binnen de lijnen. Sjoerd Mossou is nog niet helemaal overtuigd. "Je ziet meteen dat hij goed kan voetballen aan de bal. Maar je ziet ook dat hij duidelijk nog te zwaar is, en dat blijft merkwaardig voor een jongen van zijn leeftijd", vertelt Mossou bij Voetbalpraat. "Dan ga je je afvragen of hij wel geschikt is voor de top. Maar dat hij handig is en meer kan dan de gemiddelde speler in de Keuken Kampioen Divisie, dat lijkt me helder."

Ihattaren is zo'n drie maanden bezig met individuele trainingen op De Toekomst. Alvorens Ihattaren zijn contract tekende bij Ajax doken beelden op van de voormalig PSV'er met Gerald Vanenburg bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Ze hebben een plan met hem om fit te worden", aldus Valentijn Driessen. "Volgend seizoen in de voorbereiding moet hij zo fit zijn als in zijn tijd bij PSV. Uiteindelijk ligt het aan hem. Bij PSV hebben ze twee keer een crashdieet op hem losgelaten, dan raak je binnen no-time vijftien kilo kwijt. In zijn geval misschien wel twintig kilo. Maar dan val je veel sneller terug op het gewicht waar je niet op terug wil vallen."

Ihattaren beleefde een prachtig basisdebuut en schoot tegen TOP Oss na een klein uur spelen raak vanaf de rand van het strafschopgebied. De huurling van Juventus tekende daarmee voor een 4-0 tussenstand. Daarvoor had hij ook al een assist en een voorassist gegeven. Uiteindelijk won Jong Ajax met 4-1. Naast Ihattaren deden nog meer grote namen mee. Jay Gorter keerde na een maand van blessureleed terug onder de lat en Kenneth Taylor speelde achter Ihattaren. Mohamed Daramy, voor twaalf miljoen euro met afstand de duurste aanwinst van afgelopen zomer, moest vanaf de linkerflank Brian Brobbey van bruikbare voorzetten voorzien.