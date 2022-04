Van Nistelrooij bezig met volgend seizoen: ‘Zij kunnen rol van betekenis spelen’

Dinsdag, 5 april 2022 om 07:30 • Laatste update: 09:01

Maximiliano Romero was maandagavond de grote man bij het beloftenteam van PSV tegen FC Volendam (2-2). De Argentijn nam beide Eindhovense treffers voor zijn rekening en zorgde er daarmee voor dat Volendam opnieuw punten morste. Ruud van Nistelrooij is te spreken over de drive van Romero en verwacht dat er volgend jaar wellicht een rol voor hem is weggelegd bij de A-selectie. Datzelfde geldt voor Richard Ledezma, die vanwege een slepende blessure nog maar amper in actie kwam dit seizoen.

"Het is voor hem zo te hopen dat hij nu fit blijft", aldus Van Nistelrooij tegen het Eindhovens Dagblad over Romero. De Argentijn verscheen tegen Volendam aan de aftrap en bewees zijn waarde door Jong PSV twee keer terug te brengen van een achterstand. "Hij is net als Ledezma een ontzettend fijne speler om bij de groep te hebben. Dit zijn jongens die Jong PSV niet als een moetje zien, maar er volle bak voor gaan. Ze stralen uit dat ze het heerlijk vinden om bij ons te komen voetballen en onze spelers trekken zich aan hen op. Voor hen zijn dit hele waardevolle minuten, om misschien nog een rol bij het eerste elftal te kunnen spelen.”

Ook voor de camera's van ESPN was Van Nistelrooij lovend over Romero. "Hij ziet sneller dan anderen wat er gaat gebeuren. Dan is hij al eerder weg dan de verdedigers. Dat is zijn voorsprong. En met zijn startsnelheid is hij dan niet te houden. Het is een kwaliteit die hem echt bijzonder maakt. Hij durft zijn afronding uit te stellen. Hij wacht even en chipt de bal over de keeper heen. Dat is kwaliteit. Ik genoot ervan. Alleen, in de afgelopen vierenhalf jaar: hoe vaak heeft hij negentig minuten gespeeld? Je gunt het hem ook zo. Elke keer moet hij die knop weer omzetten en revalideren. Maar als hij fit blijft zie je dat hij doelpunten in zich heeft. En dat is altijd welkom."

Romero kwam vier jaar geleden voor een bedrag van tien miljoen euro over uit Argentinië en is daarmee de vierde duurste aankoop uit de clubhistorie van PSV. De spits raakte direct na zijn komst zwaar geblesseerd en was ook daarna enkele keren zeer langdurig uitgeschakeld. Met slechts 14 wedstrijden (5 goals en 3 assists) voor PSV 1 heeft hij zijn hoge prijskaartje nog niet kunnen terugbetalen. De laatste keer dat hij minuten maakte in de hoofdmacht was eind januari, toen hij een klein halfuur meedeed in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Telstar. De aanvaller ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij PSV.

Van Nistelrooij, die met de clubleiding in gesprek is over de invulling van zijn selectie voor volgend seizoen, verwacht dat Romero het in zich heeft om een rol van betekenis te spelen voor PSV. "Dat hebben we eerder dit seizoen ook kunnen zien. Het belangrijkste is dat het nu lukt om de blessures buiten te houden. Hij heeft een enorme veerkracht getoond, want het is niet makkelijk uit welke situatie hij komt. Elke keer weer revalideren, dan weer spelen en weer geblesseerd raken. Vier jaar is hij nu hier en hij laat zien uit het goede hout gesneden te zijn. Nu hoop ik dat het hem lukt om een lange periode te kunnen spelen."