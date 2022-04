Bedrijfsinval heeft mogelijk vervelende gevolgen voor Oranje-internationals

Dinsdag, 5 april 2022 om 07:00 • Laatste update: 07:28

Het strafrechtelijk onderzoek dat loopt naar Meesters in Hypotheken wordt nadrukkelijk gevolgd door enkele spelers van het Nederlands elftal. De Houtense adviesketen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een omvangrijke hypotheekfraude, heeft verschillende spelers van het Nederlands elftal te klant, meldt De Telegraaf. Ook enkele spelers uit de Eredivisie zouden als klant bij het bedrijf betrokken zijn. De mogelijke miljoenenfraude kan vervelende consequenties hebben voor de spelers.

"Meerdere spelers uit het Nederlands elftal zijn klant bij Meesters in Hypotheken", meldt een betrokkene tegen bovengenoemd dagblad. "Ook was het kantoor onlangs nog bezig met het regelen van een hypotheek voor een speler van sc Heerenveen. De muren van het kantoor in Houten hangen vol met gesigneerde voetbalshirts van klanten." Het is niet bekend om welke spelers het gaat. Diverse geldverstrekkers bevroren hun relatie met het advieskantoor, nadat er afgelopen week een doorzoeking plaatsvond. Daarbij werd eigenaar Wilco A. gearresteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aanvragen die bij de adviesgroep op de plank liggen, zullen elders opnieuw moeten worden ingediend. Volgens De Telegraaf zou Meesters in Hypotheken 'een centrale rol hebben gespeeld bij het vervalsen van loonstroken en werkgeversverklaringen waarmee fictieve dienstverbanden werden gemaakt, om zo voor miljoenen euro’s aan hypotheken te verkrijgen'. Naast Wilco A. zijn ook medewerkers verdachte in de zaak. Een van de adviseurs is inmiddels naar Dubai vertrokken. "Zij heeft bij vertrek gemeld dat ze voor twee maanden weg zou blijven. Nu blijkt ze een vliegticket voor een enkele reis geboekt te hebben”, aldus een ingewijde.

Het is niet voor het eerst dat Wilco A. in opspraak komt. De eigenaar van de adviesketen blijkt enkele jaren geleden als franchisenemer in Amersfoort uit de landelijke keten De Hypotheekshop te zijn gezet. Berichtgeving hierover wordt bevestigd door een woordvoerster van De Hypotheekshop. Naar verluidt zou de gearresteerde eigenaar 'een openstaande schuld van tienduizenden euro's' hebben. "Terwijl we hem destijds zagen rijden in dure auto’s”, citeert Amweb, een vakblad voor financiële dienstverleners, uit de mond van een medewerker van De Hypotheekshop.