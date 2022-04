Perez en Derksen spreken exact hetzelfde over gedrag Ajax-fans jegens Blind

Maandag, 4 april 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:16

De supporters van Ajax hebben het recht om hun onvrede over het spel van Daley Blind te uiten middels fluitconcerten, zo betogen Kenneth Perez en Johan Derksen maandagavond afzonderlijk van elkaar op dezelfde wijze. Blind is na een aanvaring met de eigen fans in de Klassieker niet geliefd onder sommige Ajax-fans, die dat zaterdag ook in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3 winst) lieten blijken. "Ze mogen je best uitjoelen, dat hoort ook bij het feest", aldus Derksen in Vandaag Inside.

Erik ten Hag nam zaterdag in felle bewoordingen afstand van het gemor van de eigen supporters. "Ik vind het niet kunnen, ook ten aanzien van Daley", aldus de coach van Ajax na afloop. "Een speler die de club en het Nederlandse voetbal zo veel heeft gebracht. Ik denk dat er op de Nederlandse velden geen speler loopt met het palmares van Daley. Hij wordt dan zo bejegend en bekritiseerd door zijn eigen fans, dat vind ik ook niet kunnen. Daarin hebben we een les te leren vanuit het buitenland. Daar worden spelers met meer respect behandeld."

Derksen kan zich niet vinden in het commentaar van de oefenmeester. "Dan gaat Ten Hag nog hoofdschuddend commentaar geven: in dit land hebben ze geen gezag", parafraseert Derksen in eigen woorden. De analist vindt dat de Ajacieden niet moeten zeuren. "Als ze racistische dingen roepen en je echt beledigen, dan vind ik het een andere zaak. Ze mogen je best uitjoelen, dat hoort ook bij het feest."

Perez is het daar in Voetbalpraat roerend mee eens. "Wangedrag is mode bij de supporters, het is elke week raak", stelt de Deen vast, om daaraan toe te voegen dat fluiten daar niet onder valt. "Uitfluiten is hun goed recht. Dat vind ik het minst erge. Je mag toch wel je spelers uitfluiten? Je hebt een kaartje gekocht. Je mag dan nog geen wangedrag vertonen, maar dit is toch geen wangedrag? Dit is stom, want het helpt je eigen team niet. "Maar je mag je onvrede uiten, ze uiten ook hun blijdschap: als je toegejuicht wordt, dan is er niemand die iets zegt. Maar als je een keer een slechte prestatie neerzet in de ogen van de supporters, dan mogen ze toch wel te kennen geven dat het niet zo heel goed was?"

Dusan Tadic

Ook Dusan Tadic hoeft na de behandeling die de supporters van FC Groningen hem gaven niet te rekenen op steun van Vandaag Inside. Wim Kieft heeft zich enorm gestoord aan het gedrag van de aanvoerder van Ajax, die eerst provocerend juichte na de 1-2 en na afloop klaagde over het gefluit van de thuisfans. "Ik heb me zo geërgerd aan die Tadic", aldus Kieft in Vandaag Inside. "Met dat gezanik over dat hij geen respect krijgt... Hoezo dan? Dat heeft meneer Tadic aan zichzelf te danken. Zijn lichaamstaal is dusdanig dat het een irritante arrogantie oproept. Blind heeft het ook een beetje, in mindere mate."