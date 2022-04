Myron Boadu legt uit hoe het is om tegen Messi, Mbappé en Neymar te spelen

Maandag, 4 april 2022 om 23:42 • Mart van Mourik

Myron Boadu was maandagavond via een videoverbinding te gast bij Rondo. In het programma van Ziggo Sport besprak de aanvaller van AS Monaco onder meer zijn kansen in Oranje en vertelde hij hoe het was om tegen Paris Saint-Germain te spelen. De spits nog altijd droomt van een rol op het WK in Qatar.

Afgelopen weekend was Boadu de grote man aan de kant van Monaco, daar hij de winnende treffer maakte in het Ligue 1-duel met FC Metz (1-2). Een maand eerder was de voormalig spits van AZ ook al trefzeker in de na strafschoppen verloren bekerwedstrijd tegen FC Nantes (2-2). Boadu raakte in januari geblesseerd en hoewel hij net voor de interlandperiode van Jong Oranje hersteld was, werd hij door bondscoach Erwin van de Looi niet opgeroepen. “Maar ik voel dat ik er nu weer lekker in kom, ik begin weer fit te worden. Ik ben gewoon blij nu.”

“Dat ik niet bij Jong Oranje zat vind ik ook jammer, want iedereen weet hoe graag ik bij de nationale ploeg zit”, vervolgde Boadu, die eveneens gevraagd wordt om zijn kansen op WK-deelname in te schatten. “Natuurlijk, dromen mag altijd. Maar als ik realistisch ben moet ik zeggen dat ik met mijn hoofd bij Jong Oranje zit. Ik moet nog wel wat dingen verbeteren wil ik voor het WK in aanmerking komen, zo realistisch ben ik ook wel.”

Tot slot deelde Boadu ook hoe het was om Paris Saint-Germain met 3-0 te verslaan (20 maart). “Er zaten veel sterren in de ploeg, en bij vlagen zag je ook echt wel hun kwaliteiten. Voornamelijk de kwaliteiten van Mbappé kwamen bovendrijven. Maar ze verdedigen volgens mij met zeven man, en dan staan er drie (Lionel Messi, Mbappé en Neymar, red.) gewoon voorin te hangen. Ik denk niet dat je op die manier de Champions League kan winnen. Maar goed, ik ben niet hun trainer dus misschien moet ik er niet te veel over zeggen”, aldus Boadu.