San Siro bibbert na heftige botsing tussen Zlatan en Medel; Milan morst

Maandag, 4 april 2022 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

Het Serie A-duel tussen AC Milan en Bologna heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. Het scorebord in Milaan gaf na negentig minuten reguliere speeltijd en negen (!) minuten blessuretijd een 0-0 eindstand aan. Een heftige botsing tussen Zlatan Ibrahimovic en Gary Medel leidde tot veel oponthoud en laatstgenoemde moest het veld gedesoriënteerd verlaten. Door het puntenverlies liep de voorsprong van i Rossoneri op nummer twee Napoli in de 31ste speelronde terug tot een punt.

Aan de kant van Bologna konden twee Nederlanders rekenen op een basisplek. Op de linkervleugel stond Mitchell Dijks geposteerd, terwijl Jerdy Schouten een plek centraal op het middenveld kreeg. Ook Dense Kasius kreeg speelminuten, al moest hij genoegen nemen met een invalbeurt. Het waren de bezoekers die de eerste grote kans van de wedstrijd creëerden. Na een pass van Marko Arnautovic haalde Mattias Svanberg op overtuigende wijze uit, maar zijn inzet werd gepareerd door doelman Mike Maignan. De sluitpost moest vijf minuten later opnieuw in actie komen: ditmaal werkte hij een kopbal van Musa Barrow met zijn vingertoppen over de lat.

Aan de overzijde kwamen onder meer Olivier Giroud en Theo Hernández dicht bij de openingstreffer, die ook door de thuisploeg echter niet gevonden werd. Rafael Leão zorgde voor het eerste gevaar van de tweede helft en ook Davide Calabria beproefde zijn geluk, maar het ontbrak beiden aan scherpte in de afronding. Nadien bleef Milan de druk op het vijandige doel opvoeren en zeker met Ibrahimovic, die erin kwam voor Giroud, binnen de lijnen kwam de defensie van Bologna onder hoogspanning te staan. I Rossoblu hield echter stand en slaagde erin een punt uit het vuur te slepen.

Het publiek in San Siro werd nog opgeschrikt in de 79ste speelminuut toen Ibrahimovic en Medel hard met de hoofden op elkaar klapten. Beide namen bleven aangeslagen liggen, al kon de Zweedse spits het duel na een behandeling van vijf minuten hervatten. Medel bleef gedesoriënteerd achter en kon de wedstrijd niet meer voortzetten. Hij verliet het veld overigens zonder brancard. Uiteindelijk zorgden de behandelingen er mede voor dat er negen minuten bij de reguliere speeltijd werden opgeteld.