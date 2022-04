Miljoenenflop Arsenal zakt tweemaal door het ijs en brengt CL-plek in gevaar

Maandag, 4 april 2022 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Arsenal heeft maandag een dramatische avond beleefd in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kwam er niet aan te pas tegen Crystal Palace, dat the Gunners verdiend met 3-0 klopte. De vroege twee tegendoelpunten zullen bij Arsenal vooral Nuno Tavares aangerekend worden, die in de zomer voor acht miljoen euro overkwam en wederom totaal niet kon overtuigen. Tot overmaat van ramp moest de teleurstellend spelende Thomas Partey na rust afhaken met een spierblessure. Arsenal blijft op de vijfde plek, op precies evenveel punten als Tottenham Hotspur, dat wel een duel meer heeft gespeeld. Palace beleeft een uitstekend seizoen en klimt naar de negende plek.

Vaste linksback Kieran Tierney moest voorafgaand aan het duel afhaken met een knieblessure, die er volgens Arteta 'niet goed uitziet'. De coach zag aanvankelijk geen andere optie dan Tavares op te stellen, omdat er geen andere linksback in de selectie zit. De van Benfica overgekomen vleugelverdediger was eigenlijk al compleet uit de gratie bij Arteta, nadat de Portugees in januari compleet door het ijs zakte in de FA Cup. Tavares speelde toen op bezoek bij Nottingham Forest (1-0 verlies) zó zwak dat Arteta hem al na 35 minuten wisselde. Sindsdien speelde Taveres nauwelijks meer, tot maandagavond dus.

Arsenal in de penarie ?? The Gunners kijken al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan bij Crystal Palace... Komt dit nog goed? ??#ZiggoSport #PremierLeague #CRYARS pic.twitter.com/fwuSHaJOI6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2022

Arsenal liep vanaf het begin achter de feiten aan en kwam snel op achterstand. Conor Gallagher draaide na een kwartier een vrije trap gevaarlijk in, waarna Tavares zich bij de tweede paal simpel aan de kant liet zetten door Joachim Andersen. De verdediger kopte de bal terug naar het midden, waarna Jean-Philippe Mateta kon binnenkoppen: 1-0. Tavares speelde vervolgens ook een negatieve rol bij de 2-0, die acht minuten later viel. De linksback gaf Jordan Ayew alle ruimte om een scherpe lage pass van achteruit te controleren op de rand van het strafschopgebied, waarna de aanvaller van Palace naar binnen dribbelde en beheerst afrondde.

3-0 ?????? Arsenal krijgt ervan langs op Selhurst Park. Wilfried Zaha benut een door hemzelf versierde pingel ??#ZiggoSport #PremierLeague #CRYARS pic.twitter.com/L801otz9YC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2022

Arteta greep in de rust in door Tavares aan de kant te houden en Granit Xhaka vanaf het middenveld terug te schuiven naar de backpositie. Arsenal speelde in de tweede helft beduidend sterker en kreeg na ruim een uur twee uitstekende kansen. Emile Smith Rowe kreeg de bal uit de kluts mee en zag Vicente Guaita redden op zijn schot. Daarna kreeg Ödegaard op elf meter een vrije schietkans na een lage voorzet van Eddie Nketiah, maar de Noor raakte de bal slecht en mikte naast.

Palace besliste het aan de overzijde met een penalty, die ontstond toen Ödegaard pootje haakte bij de kappende en draaiende Wilfried Zaha. De linkerspits rondde het van elf meter zelf af: 3-0. Een enorme reboundkans was vervolgens niet besteed aan Smith Rowe, die zag hoe Palace-verdediger Marc Guéhi op de doellijn blokte. Nketiah raakte daarna van afstand de lat, waardoor Arsenal ook geen eretreffer was gegund.