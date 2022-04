KNVB werkt aan constructie met stand-by-vervanger voor Van Gaal

Maandag, 4 april 2022 om 20:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:31

De KNVB werkt door de ernstige ziekte van Louis van Gaal op de achtergrond aan het scenario dat de bondscoach van Oranje onverhoopt het WK zal moeten missen. De voetbalbond rekent er momenteel volledig op dat Van Gaal fit genoeg zal zijn in november en december, maar wil Ronald Koeman toch alvast vastleggen als stand-by-vervanger, zo weet De Telegraaf.

Koeman is sowieso topkandidaat om het bondscoachschap na het WK in Qatar over te nemen van Van Gaal, die in principe na de laatste wedstrijd van Oranje op het toernooi afscheid neemt. Zondagavond werd in Humberto bekend dat Van Gaal sinds eind 2020 lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. De 70-jarige coach is vastberaden om over zeven maanden op het WK te staan met Oranje, maar weet niet honderd procent zeker of hij daarvoor fit genoeg zal zijn.

Van Gaal beschikt met Danny Blind en Henk Fraser over twee assistenten die de benodigde diploma's hebben om eventueel als hoofdcoach van Oranje op te mogen treden op het WK, maar de KNVB ziet dat volgens De Telegraaf niet zitten. Blind en Fraser zouden niet 'de autoriteit' hebben om Oranje op een groot toernooi te leiden. Mocht Van Gaal niet fit genoeg zijn, dan zal Koeman dus voortijdig beginnen. De KNVB heeft de onderhandelingen versneld en wil laatstgenoemde ook alvast contractueel vastleggen.

Koeman, die dolgraag wil terugkeren en er met de KNVB wel uitkomt, wist overigens tot zondag ook niet dat Van Gaal ernstig ziek is. De in oktober bij Barcelona ontslagen coach sprak al met de voetbalbond over zijn nieuwe technische staf. Totdat Koeman in de zomer van 2020 plots bij Oranje vertrok waren Dwight Lodeweges en Ruud van Nistelrooij zijn assistenten bij het Nederlands elftal.