Blunder Bayern krijgt staartje: ‘1-4 winst moet omgezet worden in 2-0 verlies’

Maandag, 4 april 2022 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:50

SC Freiburg tekent beroep aan tegen de 1-4 nederlaag afgelopen zaterdag tegen Bayern München. De werkgever van Mark Flekken claimt - naar eigen zeggen met tegenzin - een reglementaire 2-0 overwinning, omdat de bezoekers uit Beieren kortstondig met twaalf spelers op het veld stonden. Al tijdens de wedstrijd maakte Freiburg fel protest, maar scheidsrechter Christian Dingert liet het duel na minutenlang beraad toch uitspelen.

Bayern was in de slotfase van zijn bezoek aan Freiburg op weg naar een vrij gemakkelijke zege, maar ziet die door een wisselfout nu in gevaar komen. Bij een 1-3 stand kwam Niklas Süle in de 86ste minuut al binnen de lijnen, voordat Kingsley Coman het veld verlaten had. Zo stond Bayern, terwijl het spel liep, precies twaalf seconden met twaalf man. Freiburg maakte direct bezwaar bij arbiter Dingert, waardoor het spel minutenlang stil kwam te liggen. Uiteindelijk werd de wedstrijd met elf tegen elf en extra lange blessuretijd uitgespeeld. In die extra tijd liep Bayern uit naar 1-4.

De Duitse voetbalbond legde de bal na afloop volledig bij Freiburg: de DFB kent Bayern de 1-4 overwinning toe, tenzij de thuisploeg in beroep zou gaan. De nummer vijf van de Bundesliga hekelt de opstelling van de voetbalbond en heeft na beraad dus besloten om inderdaad beroep aan te tekenen en een 2-0 zege te claimen. Dat lijkt kansrijk, want in paragraaf 17 van de DFB-statuten staat letterlijk: "'Indien een speler niet in aanmerking komt om een wedstrijd te spelen of in te vallen, heeft het team dat verwijtbaar die speler heeft ingebracht de wedstrijd met 2-0 verloren en de tegenstander met 2-0 gewonnen, tenzij de wedstrijd nog niet door de scheidsrechter was hervat."

Freiburg noemt het verder 'ongepast' dat de DFB niet op eigen initiatief naar het voorval kijkt. "Buiten onze schuld krijgen we te maken met een dilemma", schrijft de club. "SC Freiburg had geen aandeel in de gebeurtenissen rond het wisselproces. Toch dwingen de regels van de DFB ons formeel om een actieve rol te spelen. In principe hebben we geen enkel belang bij deze actieve rol, die ons tegen onze wil is gegeven, en we voelen ons er buitengewoon ongemakkelijk bij."