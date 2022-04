Ihattaren maakt basisdebuut achter ‘superaanval’ bij Jong Ajax

Maandag, 4 april 2022 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:03

John Heitinga gunt Mohamed Ihattaren na zijn invalbeurt van afgelopen vrijdag nu ook zijn eerste basisplaats bij Jong Ajax. De huurling van Juventus lijkt tegen TOP Oss te beginnen als nummer 10 achter een op papier sterke aanval, waarin Sontje Hansen, Brian Brobbey en Mohamed Daramy staan geposteerd. De wedstrijd begint om 20.00 uur op De Toekomst.

Dat Ihattaren in de basis staat is opvallend, ook omdat Heitinga na zijn debuut tegen NAC Breda (0-0) zei dat de jongeling een lange weg te gaan heeft. "We weten dat hij goed kan voetballen, maar nu moet hij fit worden zodat hij het verschil kan maken", aldus Heitinga, die de vraag kreeg waar Ihattaren na zijn debuut aan moest werken. "Ik denk dat heel belangrijk is dat je geen excuusmentaliteit hebt, maar dat je een professional bent. Mo is nog hartstikke jong... het is aan hem, hij moet het doen. Het is graag of niet. Hij wil op Champions League-niveau voetballen, maar dan moet hij fit zijn. Hij is er zelf verantwoordelijk voor of hij de draad oppakt. Dat noem je discipline. Nu is het aan hem of hij aanhaakt."

Jay Gorter keert bij Jong Ajax terug onder de lat. De keeper was meer dan een maand uitgeschakeld met een vingerblessure en neemt de plek over van Calvin Raatsie, die op de bank zit. Ook Kenneth Taylor heeft van de basisspelers al ervaring opgedaan in het eerste elftal van Ajax. Het duel is overigens niet live te volgen op televisie, omdat ESPN de voorkeur heeft gegeven aan Jong PSV - FC Volendam. Op maandag zendt het kanaal slechts één wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie uit.

Opstelling Jong Ajax: Gorter; Van Gelderen, Llansana, Musampa, Salah-Eddine; Fitz-Jim, Ihattaren, Taylor; Hansen, Brobbey, Daramy