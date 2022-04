‘Ten Hag overweegt Maguire en Rashford met Ajacieden te vervangen’

Maandag, 4 april 2022 om 18:43 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag spreekt serieus met Manchester United over een zomerse ondergang en daarbij zijn ook mogelijke transfers onderwerp van gesprek. De trainer van Ajax overweegt volgens The Telegraph en The Mirror om twee spelers uit eigen geledingen mee te nemen naar Old Trafford: Jurriën Timber en Antony zouden Harry Maguire en Marcus Rashford kunnen vervangen.

Manchester United kampt het hele seizoen met duidelijke defensieve problemen. Aanvoerder Maguire, die drie jaar geleden voor 87 miljoen euro overkwam van Leicester City, ligt in de Engelse media zwaar onder vuur, maar behoudt het vertrouwen van interim-coach Ralf Rangnick en staat nog altijd in de basis. Ook Gareth Southgate, de bondscoach van Engeland, gaf geen gehoor aan de roep van buitenaf om Maguire te passeren en stelde de mandekker vorige week 'gewoon' op in de oefeninterland tegen Ivoorkust (3-0 winst).

Onder de vleugels van Ten Hag is bij Ajax de twintigjarige Timber als een komeet doorgebroken. De centrumverdediger knokte zich in januari vorig jaar in de basis en is sindsdien niet meer weg te denken uit de defensie. Timber speelde inmiddels ook zes keer in het Nederlands elftal, waarvan, drie keer vorig jaar tijdens het EK. De centrumverdediger ligt bij Ajax vast tot medio 2024 en dus kan de lijstaanvoerder in de Eredivisie de hoofdprijs vragen.

Ook in de aanval heeft United waarschijnlijk behoefte aan versterking, omdat Rashford op het punt staat te vertrekken. Begin maart meldde Fabrizio Romano dat de 24-jarige aanvaller vanwege het gebrek aan speeltijd onder Rangnick niet van plan is zijn medio 2023 aflopende contract te verlengen. Om een transfervrij vertrek af te wenden, zou Rashford verkocht moeten worden in de zomer. De aanvaller wordt regelmatig gelinkt aan Paris Saint-Germain, dat de mogelijk transfervrij vertrekken Kylian Mbappé moet vervangen.

Daarvoor zou Ten Hag dus overwegen om Antony mee te nemen naar Manchester. De trainer zag de 22-jarige Braziliaan twee jaar geleden binnenkomen en was direct enthousiast, want Antony speelde David Neres moeiteloos uit de basis en hield afgelopen zomer ook Steven Berghuis van de rechtsbuitenpositie bij Ajax. Antony kwam voor minimaal 15,75 miljoen euro over van São Paulo, dat twintig procent van de winst bij doorverkoop opstrijkt. Antony ligt een jaar langer vast dan Timber, tot medio 2025, en zou een van de duurste spelers ooit van Ajax kunnen worden.