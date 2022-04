Klopp had niks aan tips voor tweeluik met Benfica: 'Begrepen er geen woord van’

Maandag, 4 april 2022 om 17:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:46

Jürgen Klopp heeft zijn ploeg op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Benfica gewaarschuwd voor onderschatting wanneer Liverpool dinsdagavond op bezoek gaat in Estádio da Luz. De Duitse oefenmeester benadrukt dat hij hoopt met Liverpool een eerste stap te zetten in de weg naar de halve finale van de Champions League. Tevens prijst Klopp zijn staf met ‘specialisten’ die volgens hem bijdragen aan een goede voorbereiding tegen de Portugezen.

Benfica verloor vrijdagavond op bezoek bij Braga (3-2), waardoor de ploeg uit Lissabon ondertussen met twaalf punten minder dan koploper FC Porto derde staat in de competitie. Ondanks dat Benfica niet in grootse vorm lijkt te verkeren, wil Klopp de equipe van trainer Nélson Veríssimo niet onderschatten. “Benfica staat in de competitie op een plek waar ze niet willen staan, maar het is een taaie tegenstander. Ze hebben veel kwaliteit en ervaring in de ploeg. Het wordt een interessante uitdaging voor ons”, zo waarschuwt de manager zijn spelers.

Klopp heeft geen extra informatie over Benfica gekregen van winteraankoop Luis Díaz, zoals gesuggereerd werd door de aanwezige pers. De vleugelspeler, die voor minstens 45 miljoen euro overkwam van competitiegenoot FC Porto, kon zijn boodschap niet overbrengen op zijn manager. “Hij probeerde het, maar we begrepen er geen woord van”, vertelt Klopp lachend. Wel kan hij rekenen op zijn staf voor extra informatie. “Gelukkig hebben we met Vitor Matos (elite development coach, red.), Pepijn Lijnders en Diogo Jota al drie specialisten van het Portugese voetbal. We hebben verder dus geen inside informatie nodig.”

Liverpool kan dit seizoen in het beste geval vier prijzen winnen. Naast de Champions League is de ploeg in een verhitte strijd om het landskampioenschap met Manchester City verwikkeld. The Reds treffen City ook in de halve finale van de FA Cup en heeft al beslag gelegd op de League Cup. Klopp is zich bewust wat er gevraagd gaat worden van zijn ploeg in de komende weken. “Dit is een situatie waarvan we hebben gedroomd. Maar we weten allemaal dat één kleine misstap fataal kan zijn. We moeten volwassenheid tonen. We hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we 1-0 voor stonden en nog als gekken gingen aanvallen. Ik heb zaterdag (tegen Watford red.) gezien dat we daarin stappen hebben gemaakt”, zo besluit de trainer van Liverpool.