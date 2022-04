TOTO's tips: Benzema jaagt op topscorerstitel tegen Manchester City

Maandag, 25 april 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:11

Dinsdag staan Manchester City en Real Madrid tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. Real Madrid wist het miljardenbal liefst dertien keer op zijn naam te schrijven, terwijl het zeer ambitieuze Manchester City nog steeds wacht op de eerste eindzege in de Champions League. Blik vooruit op deze halve finale met TOTO!

Manchester City heeft de focus niet alleen op de Champions League. De titelstrijd in de Premier League met achtervolger Liverpool is namelijk razend spannend. Datzelfde Liverpool wist Manchester City vorige week uit te schakelen in de halve finale van de FA Cup (2-3). Daarmee kwam voor het elftal van manager Josep Guardiola een einde aan een reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag in alle competities. De Engelsen werken met een nagenoeg complete selectie toe naar de eerste ontmoeting met Real Madrid. Alleen João Cancelo ontbreekt dinsdag vanwege een schorsing.

Real Madrid wist in de kwartfinale een 0-3 achterstand tegen Chelsea weg te poetsen en de uiteindelijke 2-3 nederlaag na verlenging was voldoende om de halve eindstrijd te bereiken. Eerder in het toernooi werd dankzij een ontketende Karim Benzema, die een hattrick produceerde in het laatste halfuur, met 3-1 gewonnen van titelfavoriet Paris Saint-Germain. De Koninklijke blijkt dus een taaie opponent te zijn in de Champions League en behoort zeker tot de favorieten voor de eindzege. Daarnaast gaat Real fier aan kop in LaLiga, met een voorsprong van liefst vijftien punten op nummer twee en eeuwige rivaal Barcelona. De landstitel lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd te zijn voor de Madrilenen.

Bij City zal veel afhangen van Raheem Sterling, die tot dusver 24 keer wist te scoren in de Champions League namens de Engelse grootmacht sinds zijn komst in 2015. Mocht de aanvaller scoren tegen Real Madrid, dan gaat hij Paul Scholes voorbij op de ranglijst van Engelse spelers met de meeste doelpunten in het miljardenbal. Alleen Wayne Rooney (30 doelpunten) blijft Sterling dan nog voor. Bij Real Madrid zijn dinsdag alle ogen gericht op Karim Benzema, dit seizoen goed voor twaalf doelpunten. De Fransman tekende onlangs voor een hattrick in de uitwedstrijd tegen Chelsea (1-3), al miste hij vorige week opmerkelijk genoeg twee strafschoppen tegen Osasuna. Beide ploegen kwamen elkaar al zes keer tegen in de Champions League: twee zeges voor Manchester City, twee overwinningen voor Real Madrid en tweemaal een gelijkspel.

