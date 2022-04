TOTO’s tips: Stoten Feyenoord en PSV door in de Conference League?

Woensdag, 13 april 2022 om 21:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:29

Feyenoord en PSV hopen zich donderdagavond te verzekeren van een plek in de halve finale van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot kon vorige week in het knotsgekke thuisduel tegen Slavia Praag (3-3) net niet winnen in een kolkende Kuip. In de absolute slotseconden ging het toch nog mis voor Feyenoord, terwijl PSV op bezoek bij Leicester City bleef steken op een doelpuntloos gelijkspel. In samenwerking met TOTO blikken wij vooruit op deze twee returns.

Feyenoord hield donderdag een nare smaak over aan het thuisduel met Slavia Praag. Orkun Kökçü leek de Rotterdammers in de slotfase een goede uitgangspositie te verschaffen, maar een scrimmage doelpunt deed Feyenoord in blessuretijd de das om. In competitieverband maakte de ploeg van Slot afgelopen weekend geen fout in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De nummer drie van de Eredivisie kwam razendsnel op achterstand, maar rechtte de rug zonder al te veel problemen: 1-4. Slavia Praag zal de return echter ook met vertrouwen tegemoet zien. Zondag werd laagvlieger FK Pardubice in de Tsjechische 1. Liga overtuigend met 4-0 aan de kant gezet. Op papier is Feyenoord de favoriet, maar lukt het ook om dit uit te drukken op het veld?

Feyenoord en Slavia Praag troffen elkaar ook al in de groepsfase van de Conference League. Na een 2-1 zege in De Kuip, sleepte het elftal van Slot er op bezoek in Praag in blessuretijd een 2-2 gelijkspel uit, nadat de ploeg al voor rust met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Guus Til. Met zes treffers hoeft Cyriel Dessers op de topscorerslijst van het Europese toernooi alleen voorrang te verlenen aan Tammy Abraham (AS Roma). Toch is de kans groot dat Slot de voorkeur in de punt van de aanval zal geven aan Bryan Linssen. In dat geval kunnen de ogen worden gericht op Luis Sinisterra, die deze Conference League-campagne in acht duels al goed was voor vier goals en drie assists. Bij Slavia is Yira Sor de grote blikvanger. De Nigeriaanse aanvaller maakte in vijf Europese duels zes goals en was bovendien goed voor drie assists.

PSV verschafte zich vorige week een prima uitgangspositie voor de return tegen Leicester City door the Foxes in het King Power Stadium op een 0-0 gelijkspel te houden. De Eindhovenaren claimde na rust een strafschop, toen de verdienstelijk spelende Cody Gakpo ten val werd gebracht. Scheidsrechter Ivan Kruzliak liet echter doorspelen en een VAR is pas vanaf de halve finales in het toernooi aanwezig. Trainer Roger Schmidt gooide zijn opstelling afgelopen zondag voor het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk flink op de schop, maar zag zijn elftal in het Philips Stadion met 2-0 zegevieren. Leicester boekte afgelopen weekend in competitieverband een 2-1 zege op Crystal Palace en zal, ondanks dat de ploeg de underdog is, met het nodige vertrouwen naar Eindhoven afreizen.

Het heenduel van vorige week was pas de allereerste Europese ontmoeting tussen PSV en Leicester. Waar de Eindhovenaren in de Eredivisie nog in een hevige titelstrijd zijn verwikkeld met Ajax, heeft Leicester nog een kleine kans om zich volgend seizoen via de Premier League opnieuw te kwalificeren voor de Conference League. Het wordt interessant om te zien wie manager Brendan Rodgers donderdag in de punt van de aanval gaat posteren. Patson Daka is de Europese topscorer met zes treffers, maar begon tijdens de heenwedstrijd op de bank. Bij PSV zijn er zorgen om Noni Madueke, die met een spierblessure uitviel tegen RKC, waardoor Joey Veerman wellicht het verschil moet maken. De winteraankoop noteerde sinds zijn overstap van sc Heerenveen zes treffers en evenveel assists in achttien officiële duels.

