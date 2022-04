TOTO’s tips: Wie plaatst zich voor de halve finales van de Champions League?

Maandag, 11 april 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:41

Welke twee ploegen weten zich als eerste te plaatsen voor de halve finales van de Champions League? Dinsdag hoopt Villarreal op bezoek bij Bayern München de 1-0 zege uit de heenwedstrijd over de streep te trekken, terwijl Real Madrid in het eigen Estadio Santiago Bernabéu een 1-3 overwinning op Chelsea van een week geleden verdedigt. Samen met TOTO blikken we vooruit op de komende wedstrijden in de Champions League.

Heb je nog geen account bij TOTO? Meld je dan hier aan en speel gemakkelijk mee!

Bayern zal ondanks de 1-0 nederlaag tegen Villarreal met het nodige vertrouwen uitkijken richting de return vanwege een indrukwekkend doelsaldo tijdens de thuiswedstrijden in de huidige Champions League-campagne: 20-3. De ploeg van trainer Unai Emery overtuigt dit seizoen daarentegen ook tijdens uitduels in het miljardenbal. Drie van de vier uitwedstrijden werden gewonnen, met de verrassende 0-3 zege op bezoek bij Juventus nog vers op het netvlies. Na vier eindzeges in de Europa League - drie met Sevilla en één met Villarreal - hoopt de Spaanse oefenmeester het huidige succes met el Submarino Amarillo op het hoogste podium dinsdag een vervolg te geven.

Weet Bayern München opnieuw in eigen huis met twee goals verschil te winnen? Bekijk hier de quoteringen!

Bayern kwam dit Champions League-seizoen al dertig keer tot scoren. Twaalf van die treffers staan op naam van Robert Lewandowski, die tijdens de huidige campagne al goed was voor hattricks tegen Red Bull Salzburg (7-1) en Benfica (5-2). Ondanks dat de Poolse doelpuntenmachine tijdens de heenwedstrijd tegen Villarreal niet tot scoren kwam, voert hij nog wel altijd de topscorerslijst van de Champions League 2021/22 aan. Bij Villarreal zijn alle ogen opnieuw gericht op Arnaut Danjuma. De Nederlandse aanvaller eiste andermaal een hoofdrol op door vorige week tegen Bayern de enige treffer van de avond voor zijn rekening te nemen. Het betekende voor Danjuma alweer zijn zesde Champions League-treffer in dienst van Villarreal, twee meer dan Joseba Llorente, die lange tijd aan kop ging als alltime clubtopscorer in het miljardenbal met vier goals.

Scoort Danjuma ook in het uitduel met Bayern München? Zet hier in!

Real Madrid zette vorige week tegen Chelsea een grote stap richting de laatste vier van de Champions League. Op Stamford Bridge werden the Blues door de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 1-3 aan de kant gezet. Gekeken naar de thuisbalans van dit seizoen heeft Real weinig reden om in paniek te raken. De Koninklijke hoefde in Estadio Santiago Bernabéu alleen nederlagen te incasseren tegen Barcelona (0-4) en Sheriff Tiraspol (1-2). Chelsea had zich waarschijnlijk een betere start van april gewenst. In de Premier League ging de ploeg van manager Thomas Tuchel eerst hard met 1-4 onderuit tegen middenmoter Brentford, waarna vorige week de thuisnederlaag tegen Real volgde. Chelsea zal de interne chaos tijdens de return een plek moeten zien te geven om nog een kleine kans te maken op het bereiken van de halve finales.

Denk jij dat Real Madrid opnieuw een zege weet te boeken? Zet dan hier in!

Aan de kant van Real zullen alle ogen tijdens de return natuurlijk gericht zijn op Karim Benzema. Het was de tweede hattrick op rij voor de Fransman, die hetzelfde kunstje flikte in de achtste finale tegen Paris Saint-Germain (3-1), en zijn vierde in totaal in het toernooi. Alleen Lionel Messi (8), Cristiano Ronaldo (8) en Robert Lewandowski (5) hebben meer hattricks gemaakt in de Champions League. Chelsea zal vooral hopen op bevliegingen van Kai Havertz en Christian Pulisic, aangezien Romelu Lukaku het met een reserverol moet doen en Timo Werner ook niet in beste vorm steekt.

Scoort Benzema ook in het thuisduel met Chelsea? Bekijk dan hier de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+