Koulibaly weer slachtoffer van racisme: ‘Geen plaats voor hersenloze idioten'

Maandag, 4 april 2022 om 16:20 • Jordi Tomasowa

Kalidou Koulibaly heeft wederom te maken gehad met racistische bejegeningen. De verdediger van Napoli, die in oktober al eerder te maken had met racistische spreekkoren in de uitwedstrijd tegen Fiorentina, kreeg bij het verlaten van het veld tijdens het uitduel met Atalanta (1-3 winst) allerlei verwensingen naar zijn hoofd, zo is te zien op een video die op sociale media circuleert.

Napoli won zondagavond de zware en belangrijke uitwedstrijd in Bergamo, ondanks een goal van Marten de Roon voor Atalanta. Met de overwinning kwam Napoli op 66 punten, waardoor het nu op gelijke hoogte staat met koploper AC Milan. Bij het verlaten van het veld werd Koulibaly belaagd door fans uit het thuispubliek. Op een video die circuleert op social media zijn racistische leuzen te horen richting de Senegalees. Atalanta reageerde in een statement op de gebeurtenissen dat het geen aandacht wil schenken aan ‘zulke individuen’ en beweert dat deze mensen niet passen bij het beeld van de club en de stad Bergamo.

De voetbalbond van Senegal reageerde een stuk feller na het zien van de tweet. ”Voor deze hersenloze idioten is geen plaats in een voetbalstadion”, zo reageerde de voetbalbond van het thuisland van Koulibaly verontwaardigd. Het was voor de verdediger niet de eerste keer dat hij racistisch bejegend werd dit seizoen. In oktober werd hij na de wedstrijd tegen Fiorentina (1-2) onder andere uitgemaakt voor ‘scimmia di merda’,wat hij in het Engels vertaalt als fucking monkey. Ook AC Milan-doelman Mike Maignan en Koulibaly’s ploeggenoot Victor Osimhen waren eerder dit seizoen slachtoffer van racisme.

Het Italiaanse voetbal kampt al jaren met een probleem omtrent racisme in de stadions. Koulibaly werd eind 2018 in een uitwedstrijd tegen Internazionale al eens geconfronteerd met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune. Moise Kean werd vervolgens in zijn tijd bij Juventus tijdens een wedstrijd tegen Cagliari negentig minuten lang racistisch bejegend. De Italiaanse Serie A lanceerde eind 2019 een antiracismecampagne. Dit kwam de voetbalbond echter op felle kritiek te staan, aangezien er gebruik werd gemaakt van apenschilderijen.